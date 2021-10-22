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İtalyan arkeolog "kalbim" dediği Hierapolis'ten kopamadı - Son Dakika

İtalyan arkeolog "kalbim" dediği Hierapolis'ten kopamadı

22.10.2021 11:11
İtalyan arkeolog

İlk kez 37 yıl önce stajyer olarak geldiği Hierapolis Antik Kenti'nin kazı başkanlığını yürüten İtalyan arkeolog Grazia Semeraro, "kalbim" dediği Hierapolis'teki çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor.

İlk kez 37 yıl önce stajyer olarak geldiği Hierapolis Antik Kenti'nin kazı başkanlığını yürüten İtalyan arkeolog Grazia Semeraro, "kalbim" dediği Hierapolis'teki çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor.

İtalya'dan stajyer arkeolog olarak 1984'te geldiği Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'ndeki bilimsel çalışmaya katılan Salento Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Grazia Semeraro, o tarihten sonra Türkiye'den hiç kopamadı.

Anadolu'nun tarihi ve doğasına hayran kalan Semeraro, Hierapolis Antik Kenti Kazı Başkanı Francesco D'Andria'nın 2018 yılında emekli olmasının ardından bu görevi devraldı.

İtalyan arkeolog Semeraro, milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan antik kentteki kazı çalışmalarının başında 4 yıldır görevini sürdürüyor.???????

Semeraro, beraberindeki 40 kişilik ekiple, Apollon Kutsal Alanı, anıtsal çeşme, tiyatronun yakınındaki evler ile nekropolis gibi pek çok noktada kazı ve restorasyona devam ediyor.

Prof. Dr. Semeraro, AA muhabirine, üniversite yıllarında geldiği Pamukkale'den çok etkilediğini anlattı.

Hierapolis Antik Kenti'ni çok beğendiği için Türkiye'den kopamadığını belirten Semeraro, "Burayı çok seviyorum. Onun için kazıya devam ettim. Çünkü burası harika ve enteresan bir kent. Tarihi ve eskiye dayalı önemli veriler var. Ben bu bölgeyi ve Türkleri seviyorum. 30 yıl önce kazıya öğrenci olarak gelmiştim. Öğrenciliğim zamanında 'kazı başkanı olur muyum' diye hayal etmiştim. Şimdi Hierapolis'in kazı başkanıyım. Çok mutluyum." diye konuştu.

Tarih araştırmalarının kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Sameraro, yaşadığı bu duyguyu da üniversitedeki öğrencileriyle paylaştığını vurguladı.

Kazı çalışmalarının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sameraro, "Benim için güzel bir duygu. Hierapolis benim kalbimde. Çünkü Pamukkale ve Hierapolis muhteşem bir yer, burada tarih var. İnsan buradan kopamıyor. Kazı sırasında her gün farklı hikayelerle karşılaşıyoruz. Yaz sezonunda buraya geliyoruz. Kısa bir süre kalsak da buradan ayrılırken çok üzülüyorum. Gelecek sene kazıya gelmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Prof. Dr. Semararo, antik kentteki çalışmalarda kendisini en çok "Cehennem Kapısı" ve "Aziz Philippus Kutsal Alanı"nın heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

İtalyan arkeolog kalbim dediği Hierapolis'ten kopamadı
İtalyan arkeolog kalbim dediği Hierapolis'ten kopamadı
İtalyan arkeolog kalbim dediği Hierapolis'ten kopamadı
İtalyan arkeolog kalbim dediği Hierapolis'ten kopamadı
İtalyan arkeolog kalbim dediği Hierapolis'ten kopamadı

Pamukkale, İtalyan, Türkiye, İtalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İtalyan arkeolog 'kalbim' dediği Hierapolis'ten kopamadı - Son Dakika


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