İzmir depreminde ölen ikizler anısına 1500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

İzmir'de geçen yıl meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz adına 1500 fidan dikildi.

Anne Tülin Batmaz'ın sosyal medya üzerinden "İyilik İkizim" adını verdiği proje kapsamında, Bornova'daki Kavaklıdere ağaçlandırma sahasında oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Burada 450 öğrenci, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 600 selvi ve 900 kızılçam fidanını, ikizlerin anısına toprakla buluşturup can suyunu verdi.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin ve diğer yetkililerin de katıldığı etkinlikte, gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Anne Batmaz, AA muhabirine, evlatları adına güzel çalışmalar yürütmeye çalıştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çınar ve Sayra'nın ağaçları çok sevdiğini anlatan Batmaz, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız sadece Sayra ve Çınar'ın ismine orman açmak değildi. Aslında her yaş grubundan 450 çocuk var burada ve diktikleri fidanlara isimlerini verdik. Onlara 'Bu orman Çınar ve Sayra adı altında hepinize ait olacak, fidanların sizlerle büyümesini istiyoruz' dedik. Amacım burada ormanların önemini aşılamak. Çocuklar dokunarak ve hissederek yaptığı hiçbir şeyi unutmaz. Depremin yıl dönümünde böyle bir organizasyonun yapılması önemliydi. Çocuklarım da ağaçları çok severdi, bunun için bağış yapardık. Bu açıdan benim için bu etkinlik çok önemliydi."

Öğrencilerden Ela Karakulak ise Sayra ve Çınar'la yakın arkadaş olduğunu ifade ederek, onların anısına böyle bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.