İzzet Keribar'ın "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" sergisi açıldı - Son Dakika

İzzet Keribar'ın "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Açılışta konuşan Ersoy, İzzet Keribar'ın Türk fotoğrafçılığının yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olduğunu belirterek, aynı zamanda yeni nesil sanatçıların yetiştirilmesine verdiği katkının da memnun edici olduğunu dile getirdi.

İzzet Keribar'ın kültür sanat değerlerinin nasıl fotoğraflanacağı hakkında tecrübesinin değerli olduğunu vurgulayan Ersoy, "İzzet Keribar, başarıları dünyada ödüllendirilmiş biri. Eğer bir turist olarak İstanbul'a gelmiş olsaydım, tarihi eserlerden önce bu sergiyi gezmek isterdim. Çünkü özellikle İstanbul'daki camilerin estetik perspektiflerini hocamız keşfetmiş, onun bakış açısıyla o eserleri tekrar görmek isterdim." dedi.

"İstanbul'u kültür ve sanatta uluslararası etkinliklerin merkezi haline getirmeye başlıyoruz"

Keribar'ın kültür sanat eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli kültür elçisi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu vesileyle şunu da hatırlatmak isterim ki pandemiden en çok etkilenen kesim biliyorsunuz kültür sanat ve etkinlik alanlarımız oldu. 29 Ekim'de AKM'nin açılışıyla birlikte İstanbul'dan başlamak üzere çok yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçirmeyi planlıyoruz bakanlık olarak. Türkiye ile de sınırlı olmayacak birçok yabancı sanatçı ve kurumu da davet ettik. Onların da Türkiye'deki aşılanma rakamlarını gördükten sonra gelmek konusunda tereddütleri kalmadı. Artık İstanbul'u kültür ve sanatta uluslararası etkinliklerin merkezi haline getirmeye başlıyoruz."

İzzet Keribar: "Ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum"

Açılışta konuşan İzzet Keribar, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın teklifiyle böyle bir proje gerçekleştirdiklerini dile getirerek, sergide emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'yi çok seven bir sanatçı olduğunu vurgulayan Keribar, "Ben İstanbul'da doğan bir İstanbul çocuğuyum. Hep söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza da söylemiştim; ne fotoğrafı çekersin diye sorduklarında, 'Ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum.' diyorum. Benim amacım Türkiye'yi en iyi yönleriyle yurt dışına tanıtıcı fotoğraflar çekmek. Umarım daha uzun yıllar yapmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Lütfi Şen ise burada Türkiye'de ve dünyada özel koleksiyon ve müzelerde yer alan fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın objektifinden önemli bir seçki hazırladıklarını belirterek, "Ziyaretçilerin sergiyi gezdikten sonra tekrardan o mekanlara yöneleceğini düşünüyorum." dedi.

Büyük usta Mimar Sinan'ın eserleri ve bu eserlerdeki çinilerin görsellerinden oluşan sergide, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sultan 2. Selim Türbesi, Topkapı Sarayı, Piyale Paşa Camii, Takkeci İbrahim Ağa Camii, Şehzadebaşı Camii, Fatih Camii Avlusu, 3. Ahmet Çeşmesi, Mısır Çarşısı, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Hürrem Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, Tophane-i Amire, Atik Valide Camii, Mesih Mehmet Paşa Camii, Sultan Ahmet Camii gibi birçok eserin fotoğrafı da yer alıyor.

Toplam 37 fotoğraftan oluşan sergi, 20 Ekim'e kadar görülebilecek.

Serginin açık olduğu tarihler arasında sanatçı İzzet Keribar, fotoğrafseverler için iki atölye çalışması gerçekleştirecek ve bu çalışmada kendi anlatımıyla sergi gezilerek "Mimari Fotoğraf Çekim Teknikleri" hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Sergi kapsamında ayrıca "Mimaride Çini Sanatı" konularının ele alınacağı söyleşi ve seminerler yapılması planlanıyor.