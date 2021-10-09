Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık tarım aletleri gün ışığına çıkarıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda devam eden kazılarda yaklaşık 14 bin 500 sene önce kullanılan tarım aletlerine ulaşıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki mağarada sürdürülen çalışmalarla ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, bölgenin Göbeklitepe'nin biraz daha öncesi döneme ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle çalışmaların geçen yıllara oranla daha az ekiple ve küçük ölçekli gerçekleştirildiğini belirten Erek, buna rağmen verimli sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Kazılar sonucu çakmaktaşı veya çörtten yapılmış, 1 santimetre uzunluğunda, yarım santimetre genişliğinde küçük taş aletler olarak tanımlanan onlarca mikrolitik alete ulaştıklarını dile getiren Erek, bu aletlerin bitkilerin kesilmesi için kullanıldığını aktardı.

Erek, yarım ay diye de tabir edilen buluntuların 10-15'inin geyik boynuzu ya da kavisli bir kemik içerisine yerleştirilip orak gibi kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz buluntular o dönemin insanının yaşantısı için önemli ve vazgeçilmez aletlerdir. Orak dediğimizde akla hemen tarım gelir ama burada böyle tarımsal bir aktivasyon yok. Bunun yerine yabani bitkilerin toplanılmasına ilişkin bir aktivite var. Dönem insanının bu aletlerle yabani bitkileri topladığını ve bunları da besin zincirinde kullandığını söylememize imkan tanıyan deliller var. Çünkü yarım ay şeklindeki aletlerle birlikte az sayıda da olsa yabani tohumlu bitkilerin öğütüldüğünü veya bunlarla ilgili birtakım işlemlerin gerçekleştirildiğini gösteren öğütme taşlarımız var."

Mağara kazılarının arttırılması hedefleniyor

Doç. Dr. Erek, kazıların bundan sonraki süreçte üst paleolitik döneme doğru devam edeceğini dile getirdi.

Salgın dönemiyle ilgili koşulların ortadan kalkması ve sağlıklı bir ortamın oluşmasıyla birlikte ekip sayısını artacağını, daha geniş bir platformda kazının devam edeceğini aktaran Erek, şöyle konuştu:

"Böylece bu coğrafyadaki insanların mağara yerleşimlerinden büyük yerleşimlere doğru nasıl bir kültürel gelişme izleyerek devam ettiklerini anlamış olacağız. Buradaki temel hedef, Türkiye çapında mağara kazılarının sayısını çoğaltabilmek ve bununla ilgili olarak da daha çok veriye sahip olabilmek."