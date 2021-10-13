Karahantepe'deki buluntular, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne ilgiyi artırdı - Son Dakika

Şanlıurfa'da neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık 28 eser, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenesini sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Karahantepe Sergi Salonu, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Karahantepe'de üç yıldır devam eden kazı çalışmalarında şimdiye kadar ortaya çıkarılan 28 eser, kısa sürede tamamlanan restorasyon işlemlerinin ardından görücüye çıktı.

Neolitik döneme ilişkin 11 bin yıllık olduğu belirtilen eserlerin arasında insan ve hayvan başlıklı mühendislik harikası heykeller dikkati çekiyor.

"Ziyaretçileri hayrete düşürüyor"

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, müzenin özellikle Neolitik döneme ışık tutacak çok sayıda esere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karahantepe'nin tanıtımının ardından arkeoloji ve tarih meraklılarının müzeye akın ettiğini vurgulayan Uludağ, şöyle konuştu:

"Müzemizde Karahantepe'ye ait şimdilik 28 eser sergilenmektedir. Bu eserler çok nitelikli ve önemli eserlerdir. Eserler arasında özellikle insan ve hayvan başları, taş tabakalar ve totemler bulunuyor. Karahantepe'nin tanıtımından hemen sonra serginin açılması ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Ziyaretçilerin müzede karşılaştığı eserler karşısında hayrete düştüğünü görüyoruz. Karahantepe kazıları başlayalı 3 yıl oldu ve bu kadar kısa sürede müzeye eserlerin taşınabilmesi de dikkati çekicidir. Bu sergiyi, ören yerinden müzeye en hızlı taşınan eserlerin sergisi diye de nitelendirebiliriz. Ziyaretçi anlamında kentimizde büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Göbeklitepe'de de bu ziyaretçi yoğunluğu görülmektedir. Karahantepe'ye gidemeyen ziyaretçiler, sergiyi gezerek ören yeri hakkında yeterli bilgiye sahip olabiliyor."

Ziyaretçilerin ilgisi yüksek

Müzeyi ziyaret edenlerden İlknur Eser, ikinci kez gezi için Şanlıurfa'ya geldiğini söyledi.

Arkeolojiye ilgisi olduğunu belirten Eser, "Karahantepe Sergi Salonu yeni açılmış. Göbeklitepe'den sonra Karahantepe ciddi anlamda ilgimizi çekti. Karahantepe'de daha farklı modern yapılar var. Daha ileri safhaya geçildiğini gösteren yapılar meydana çıkmış. Çok ilgimizi çekti. Umarım bir an önce Karahantepe açılır ve bizzat ören yerinde gidip görme imkanı da sağlanır." dedi.

Serhat Yıldız ise Karahantepe kazılarını duyunca merak ettiğini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın tarihi bir kent olduğunu anlatan Yıldız, "Göbeklitepe'ye gittik, çok beğendik, ilginç eserler var. Daha gizemli yerlerinin bulunması için de civarda çalışmalar sürüyor, inşallah bir an önce bulunur. Karahantepe'nin de bir an önce tam anlamıyla halkın ziyaretine açılması da güzel olur. " diye konuştu.