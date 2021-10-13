Kaymakam ilçesinin sakinlerine 1300 kilometre ötedeki memleketi Şanlıurfa'yı gezdirdi - Son Dakika

Manisa'nın Köprübaşı Kaymakamı Ramazan Taşkın, beraberinde Belediye Başkanı Regaip Topuz, meclis üyeleri ve muhtarları memleketi Şanlıurfa'da kültür turunda ağırladı.

Kaymakam Taşkın, görev yaptığı Köprübaşı ilçesinde meclis üyelerinin ve muhtarların yoğun isteği üzerine memleketi Şanlıurfa'ya kültür turu düzenledi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde heyeti gezdiren Taşkın, buradaki kutsal mekanlar hakkında katılımcılara adeta bir rehber gibi tek tek bilgi aktardı.

Kaymakam Taşkın, gazetecilere, halk arasındaki birlik ve beraberliği sağlayıp kaynaşmaya dikkati çekme amacıyla ülkenin bir ucunda bulunan ilçenin sakinlerini memleketin diğer ucuna getirdiklerini söyledi.

Görev yaptığı ilçede halkın Şanlıurfa'yı merak ettiğini anlatan Taşkın, "1300 kilometreden yaklaşık 19 saat yol gelmemize rağmen muhtarlarımızın hiçbiri yorgunluk ve zorluk yaşamadı. Şanlıurfalıyım, memleketimi çok iyi biliyorum. Hem heyettekilere arkadaşlık ediyorum hem rehberlik ediyorum. Dilim döndüğünce memleketimizin güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Şanlıurfalılar da misafirperverlikleriyle bizi bağrına bastı, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yeni ziyaretler planladık"

Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz da Kaymakam Ramazan Taşkın'a organizasyonu ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Topuz, "Çok mutluyuz, tarihi alanları görmek bizi çok mutlu etti. Güzel bir seyahat ve gezi programı oldu. İlçemizde yine diğer esnaf ve vatandaşlarımızla da gruplar halinde Şanlıurfa'ya gelmesi için ziyaretler planladık. İnşallah onlar da en kısa sürede gelecekler." dedi.

Muhtarlardan Gencer Koçak ise "Vallahi hiç aklımıza gelmezdi böyle bir gezi. Kaymakam Bey, bizi çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Kaymakamın babası da gururlu

Heyeti kentte karşılayan Kaymakam'ın babası Ziyaettin Taşkın da oğluyla Manisa heyetini kentte görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hem bir Şanlıurfalı olarak hem kaymakam babası olarak gurur duydum. Böyle bir geziyi tertiplediği için kendisine teşekkür ediyorum. Memleketimizin güzelliklerini tanıtıyor." ifadesini kullandı.

Manisa heyeti, 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeyi planlıyor.