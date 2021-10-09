Kebap ustası, evini hayranı olduğu Müslüm Gürses'in kaset ve fotoğraflarıyla donattı - Son Dakika

Kendisini "radikal Müslümcü" olarak tanımlayan kebap ustası Mehmet Kara, İzmir'de yaşadığı evin bir odasını, arabesk müziğin güçlü yorumcularından Müslüm Gürses'in kasetleri, eşyaları ve fotoğraflarıyla adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

Bornova ilçesindeki bir lokantada kebap ustası olarak çalışan Mehmet Kara, 2013'te hayata veda eden Gürses'e hayranlığını büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Her gün iş çıkışında evine giderek adeta müzeye çevirdiği odasına kapanan Kara, tüm zamanını sanatçının albümlerini dinleyerek geçiriyor.

Kendisi gibi "Müslüm Baba" hayranlarını evinde ağırlayan Kara, Gürses'in ölümünün ardından "annemiz" dediği sanatçının eşi Muhterem Nur'un kendisine hediye ettiği fotoğraflar ile tespihi müzesinin en nadide parçaları olarak saklıyor.

Hayranlığı 12 yaşında başlamış

Kendisini "radikal Müslümcü" olarak tanımlayan Mehmet Kara, AA muhabirine, ünlü sanatçıya hayranlığının 1993'te memleketi Hatay'da, 12 yaşındayken ağabeyinin Müslüm Gürses albümünü kendisine dinletmesiyle başladığını kaydetti.

Sanatçının sağlığında, albümlerini alıp konserlerini takip ettiğini aktaran Kara, küçük yaştan itibaren albüm, poster ve fotoğrafları biriktirmeye başladığını söyledi.

Evinde Gürses'e ait 200 kaset bulunduğunu belirten Kara, "Bu kasetlere baktığınız zaman tüm albümleri var ve 53'ü çocukluğumdan kalma. Eksiklerimi de Müslüm Baba dostlarımın destekleriyle tamamladım." dedi.

"Dinlemediğim gün olmamıştır"

Elinde birden fazla olan kasetleri sanatçının hayranlarına hiçbir karşılık beklemeden gönderdiğini anlatan Kara sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes parayla satar bizde para geçmez, ben hediye ettim. Sırf Müslüm Baba dostları sevinsinler, gönülleri hoş olsun ve dinlesinler. Kasetteki zevki hiçbir yerde bulamazsınız. Kaseti kabından çıkarıp teybe taktığım zaman dünya benim oluyor. O derece seviyorum. Baba olmazsa hayat benim boş gibi bir şey. O kadar küçük yaştan itibaren babayı sevmişiz ki bu yaşıma kadar dinlemediğim bir gün olmamıştır."

"Seviyoruz ve unutturmayacağız"

Sosyal medya hesaplarından 6 yıldır sanatçının eserleriyle canlı yayınlar yaptığını da anlatan Kara şöyle konuştu:

"Amaç Müslüm Baba'yı yaşamak, yaşatmak, daha geniş kitlelere yaymak ve gelecek nesillere tanıtmak. Yayınlarımızı dinleyen yüzlerce kişi beni takdir ederek teşekkür etmiştir ve demiştir ki 'Senin sayende Müslüm Baba'yı sevdik'. Amacımız unutmamak, unutturmamak ve sloganım zaten belli; 'Ölümüne Müslüm Baba'. Milyonların 'baba' dediği bir insandı Müslüm Baba. Allah gani gani rahmet eylesin. Seviyoruz ve unutturmayacağız."

"Müslüm Baba sevdası büyüyor"

Muhterem Nur'un kendisine ulaşarak teşekkür ettiğini ve Gürses'e ait tespih ile bazı fotoğraflarını hediye gönderdiğini anlatan Kara sözlerini şöyle tamamladı:

" Türkiye'nin pek çok ilinden Müslümcüler bana sanatçının onlarca fotoğrafını albümünü gönderiyor ama özellikle hediyelerin içerisinde rahmetli Muhterem Nur annemizin gönderdiği bir hediye var. Bu hediye bambaşka bir hediye Müslüm Baba'nın elinin değdiği tespih. Ben bunu çektiğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Albümünü dinlerken ve bu tespihi elime aldığımda kendimden geçiyorum. Çünkü bunda Müslüm Baba'nın eli var, kokusu var. Evimin bir odası sanatçının albümleri, posterleri, fotoğrafları ve tespihiyle müze haline geldi ama niyetim evimin 4 odasını Müslüm Baba'yla donatmak. Çünkü bizde slogan 'Ölümüne Müslüm Baba'. Müslüm Baba aşkı, sevdası yüreğimizde gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor."