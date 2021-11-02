Kız arkadaşına yamaç paraşütünde sürpriz evlilik teklifi yaptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan iç mimar, kız arkadaşına yamaç paraşütünde sürpriz evlilik teklifi gerçekleştirdi.

İlçede iç mimarlık yapan Bartu Can (30), kendisi gibi iç mimar olan iş arkadaşı Dilara Şengül'e (27) evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Evlenme teklifini gökyüzünde duyurmak isteyen Can, kız arkadaşını tatil için gittiği Fethiye'de yamaç paraşütüne binmeye ikna etti.

Can, Babadağ'dan ayrı ayrı havalandıktan sonra 1700 metrede kız arkadaşına yaklaşarak "Benimle evlenir misin?" dedi.

Şengül de "Havada, karada, denizde, her yerde evet." yanıtı vererek teklifi kabul etti.

"Evet" cevabını alan Can, büyük sevinç yaşadı.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Can, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.

"Unutulmaz bir andı"

Bartu Can, AA muhabirine, tatil planını evlilik teklifi üzerine kurduğunu, unutulmaz bir an yaşamak istediklerini belirtti.

Ölüdeniz'de paraşütle atlarken 1700 rakımda evlenme teklifi gerçekleştirdiğini anlatan Can, "Herkesin yapmadığı bir şey olsun istedik. Havada evlenme teklifi olsun, istedik. Paraşütçü arkadaşlarla programı yaptık. Havada en yüksek noktadayken paraşütler yan yana geldi, sesimizi alabileceğimiz kadar yaklaştık. Evlenme teklifini ettim, 'evet' cevabını aldım." diye konuştu.

Dilara Şengül de böyle bir şey beklemediğini ifade ederek, "Çok ekstra bir durumdu, zaten paraşütle atlamak da ekstraydı. Havadaydık. Evlenme teklifi geldi, inanamadım. Hocam bana arkadan, 'Evlenme teklifi aldın.' dedi. Duraksadım bir an, 'evet' dedim, unutulmaz bir andı." ifadelerini kullandı.