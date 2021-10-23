Manisa ormanlarında hazan mevsimi - Son Dakika

Manisa'da 1600 rakımlı Demirci ilçesindeki ormanlar, sonbahar renklerine büründü.

Havaların soğumaya başlamasıyla ilçenin yüksek kesimleri olan Hışır, Gürgen ve Başalan mevkilerindeki bitki örtüsü, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla kaplandı.

Bölgede sonbaharın eşsiz güzelliklerini objektiflerine yansıtmak isteyen fotoğrafseverler, yaylalara çıkarak manzaraları fotoğraflamaya başladı.

Demirci Belediyesi de bölgedeki görsel şölenin tanıtımını yapmak amacıyla "Demirci'de Sonbahar" temalı fotoğraf yarışması düzenledi.

15 Kasım'da sona erecek yarışmada çekilen kareler, halk oylamasıyla seçilerek sergilenecek ve albüm oluşturulacak.