Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek - Son Dakika

MARDİN'in tarihi dokusu ile önemli şahsiyetlerini ziftle çizerek resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, Almanya'nın Berlin kentinde eserlerini sergileyecek. Çakmak "Yaklaşık 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum" dedi.

Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olan ve yaklaşık 20 yıldır zift ile resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, sergi çalışmalarını tamamladı. Mardin'in tarihi dokusunu Almanya'da sergileyecek olmanın heyecanını yaşayan Çakmak, şunları söyledi:

"Üniversiteyi bitirir bitirmez hayalim olan atölyeyi açtım. İlk olarak yağlı boya çalıştım, daha sonra zift tekniğini keşfettim. Yaklaşık 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum. Bu çalışmalarımı Almanya'nın Berlin kentindeki Yunus Emre Enstitüsü'nde sergileyeceğim. 20 yıldır Mardin'de yaşıyorum. Bu süre zarfında kentin mimari yapılarını, tarihi dokusunu ve kentte yaşayan önemli şahsiyetlerinin portrelerini çalışıyorum. Yaklaşık 20 tablo ile Berlin'deki sergiye katılıyorum. İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim. Bilindiği üzere Mardin; çok önemli bir şehir, hem tarihiyle hem yaşayan insanlarıyla ve yıllar içerisinde birden fazla etnik grubun kardeşçe bir arada yaşadığı şehir. Bu nedenle sergimize 'Kültürlerin Çeşitliliği' ismini verdik."

Berlin'e Yunus Emre Enstitüsü'nün daveti üzerine gideceğini ifade eden Çakmak, 11- 17 Ekim tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak sergisinde, Mardin'in camileri, kiliseleri ve önemli şahsiyetlerinin portrelerinin yer alacağını söyledi.