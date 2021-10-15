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Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

15.10.2021 22:53
Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı, bestekar ve oyuncu Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de sanatçı, bestekar ve oyuncu Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Niğdeli sanatçı Ali Ercan'ın, kentin simgesi olduğunu söyledi.

Ali Ercan'ın değerini bildiklerini ancak bu geceyle ona olan vefa borcunu ödediklerini belirten Şimşek, "Anadolu'nun her köşesinde bir müzik kültürü var. Kırşehir'de Bozlak kültürüyle Neşet Ertaş özdeşleşmiş, bu kültürü zirveye taşımış ve sembolü olmuş bir isim. Ege Bölgesi'nde Denizli'ye baktığımızda Özay Gönlüm'ü, Sivas'a baktığımızda Aşık Veysel'i görüyoruz. İşte bu sanatçılar o bölgeler için neyse Ali Ercan da Niğde için odur, Niğde için büyük bir değerdir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Ali Ercan'ın kente büyük değerler kazandırdığını anlatarak "Kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Böyle değerlerin aslında yaşarken bilinmesi anlamlı. Maalesef ülkemizde genelde böyle değerlerin önemi kaybedildikten sonra ortaya çıkıyor. Ona sağlıklı sıhhatli, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Niğde'mize, ülkemize, sanat hayatına katacağı çok daha işleri var." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü de bu gecenin Ali Ercan'a olan gecikmiş vefa borcu olduğunu vurgulayarak sanatçılara yaşarken değer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Ali Ercan'ın kendi hayatını anlattığı video izletildi ve Kent Müzesi için yapılan Ali Ercan'ın bal mumu heykeli sergilendi.

Daha sonra sahneye çıkan Ali Ercan, "Kara kaş gözlerin elmas", "Adaletin bu mu dünya", " Adana'ya bir kız geçti gördün mü" gibi sevilen türküleri ile "Medine'ye varamadım" ilahisini seslendirdi. Sanatçının yaşına rağmen gösterdiği performans dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Ali Ercan'ın ardından TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı Bedri Ayseli, sahneye çıkarak sevilen türküleri seslendirdi.

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı
Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı
Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı
Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı
Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Ali Ercan, Kırşehir, Turizm, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı - Son Dakika


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