Rize'de 3. Pepeçura Festivali düzenlendi - Son Dakika

Rize'de, yöre mutfağının önemli tatlılarından olan ve siyah üzümden yapılan pepeçura tatlısı için festival düzenlendi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 3. Pepeçura Festivali'nde, 10 bin kase pepeçura bir saatte tükendi.

Yörede yetişen kokulu siyah üzümün suyu kullanılarak hazırlanan ve üzüm muhallebisi olarak da bilinen pepeçuraya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya, burada yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla ara verdikleri festivalin, bugün üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Yağmur yağmasına rağmen Rizelilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu festivalde amacımız kendine has meyvelerimizin geriye kazandırılarak tekrar soframıza gelmesini sağlamak. Burada da yöremize ait olan kokulu üzümü kullanarak coğrafi işaret tescilli pepeçuramızı yaptık. 2 ton üzümden elde ettiğimiz üzüm suyu ile 10 bin kase pepeçura pişirdik. Vatandaşlar üçerli beşerli kaselerden aldılar. Yaklaşık bir saatte pepeçuralarımız bitti."

Kaya, festivalin tekrarını seneye yine yapacaklarını sözlerine ekledi.