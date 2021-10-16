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Rize'nin "Çay Çarşısı" projesinde sona gelindi - Son Dakika

Rize'nin "Çay Çarşısı" projesinde sona gelindi

16.10.2021 11:49
Rize'nin

Rize'de yapımına 2020'de başlanan çay bardağı görünümlü binanın inşası sürüyor.

Rize'de yapımına 2020'de başlanan çay bardağı görünümlü binanın inşası sürüyor.
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine 9 bin 500 metre alandaki Çay Çarşısı projesinin kentin marka yüzü olarak planlandığını anlattı.
Çayın Rize'nin yaşam kaynağı ve vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Erdoğan, çaya katma değer kazandırmak ve diğer illere örnek bir proje olacak çalışma başlattıklarını belirtti.
Rize'nin bir çay kenti olmasına rağmen kültürünü ve çayı anlatan mekanların az olduğunu söyleyen Erdoğan, bu eksikliğin giderilmesi amacıyla Rize Ticaret Borsası olarak Çay Çarşısı projesini 2015 yılında planladıklarını, 2020'de ise inşasına başladıklarını söyledi.
Erdoğan, Çay Çarşısı projesi içerisinde yer alan çay bardağı şeklindeki binanın Türk çay kültürü için önemli olan "ince belli" bardaktan esinlenerek yapıldığını aktararak, "Bugün nereye giderseniz ince belli çay bardağı ile sunum yapılır. Farklı bardaklar var ama bunun uygun olacağını düşündük. Bina projesini geliştirdikçe içerisindeki alanları kullanmak istedik. İçerisinde 13D sinemayla çayın topraktan bardağa kadar olan serüvenini anlatacak ve yaşatacak. İki kat olarak çayın serüvenini ortaya koyacak müze planlandı. Gelen misafirlere yönelik farklı dillerde sunumların yapılacağı bir katta sunum alanı planladık. En üst katı seyir terası olarak 360 derece Rize'yi görebilecek alan olarak planladık." dedi.
Çay Çarşısı'nın Rize'deki her türlü çay hakkındaki sorulara cevap bulunacak alan olacağının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Çay çarşısında 6 kafemiz var. Her biri farklı bölgenin çaylarını demleyecek, o bölgenin suyu ile demlenecek, farklı sunumlar yapılacak. Kafelerin yanından bardağın üst katına bir teleferik planladık. Aşağıda demlenmiş çayı teleferik ile bardağın üzerine ulaştıracağız. Teleferik Rize'nin çokça kullanılan materyali. Bunu da burada kullanmak istedik. Restoranıyla, müzesiyle, değirmeniyle, kemer köprüsü ile Rize'yi ziyaret edenlere güzel bir anı bırakmak için çalışıyoruz."
Erdoğan, Çay Çarşısı'nın bitme aşamasında olduğunu vurgulayarak, "İki yıllık bir çalışma süreci. Daha erken planlıyorduk. Yaz döneminde yetiştirmeyi planlıyorduk ama pandemi döneminde yaşanan olaylar nedeni ile gecikme oldu. Yıl sonunda sayın cumhurbaşkanımızın da Rize programlarında resmi açılış planlıyoruz. Yer teslimleri başladı. Firmalarımız gelip çalışmalarını yapıyorlar. Alanları doldurma ve aktiviteler konusunda çalışmalar devam ediyor. Kasım 15 gibi hazır olacağız ama sayın cumhurbaşkanımızın gelişine göre resmi açılışımızı yapacağız." diye konuştu.
Çay bardağı şeklindeki binanın çarşıya farklı bir hava kattığını anlatan Erdoğan, "Bardağımızın yüksekliği 29 metre 40 santim. Bundan fazlasını istemedik." ifadesini kullandı.
Bardak ile ilgili çeşitli tepkiler geldiğini ifade eden Erdoğan, "Çok az da olsa olumsuz tepkiler de alıyoruz. Genel olarak demli olduğu (binanın dış cephesinde koyu renk cam kullanılması) rengi farklı olduğu şeklinde. Bunu da ışık sistemi ile çözdüğümüzde görecekler. Hedef ışık animasyonları ile bardağın büyüklüğüne uygun olarak bir animasyon yapmak. Bardağın doluşunu görebileceğiz. Yüz yorumdan 95-96'sı kesinlikle olumlu. Birkaç eleştiri var ve onları da değerlendirip yolumuza devam ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Rize'nin Çay Çarşısı projesinde sona gelindi
Rize'nin Çay Çarşısı projesinde sona gelindi
Rize'nin Çay Çarşısı projesinde sona gelindi
Rize'nin Çay Çarşısı projesinde sona gelindi
Rize'nin Çay Çarşısı projesinde sona gelindi

Mehmet Erdoğan, Ticaret, Rize, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'nin 'Çay Çarşısı' projesinde sona gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'nin "Çay Çarşısı" projesinde sona gelindi - Son Dakika
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