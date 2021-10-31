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Samsunlu gezgin "school bus" ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor - Son Dakika

Samsunlu gezgin "school bus" ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor

31.10.2021 12:10

Samsun'da 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı (eski okul otobüsü) karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Samsun'da 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı (eski okul otobüsü) karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert'in şimdiki hedefi karavanla yeniden Nepal'a gidip bir süre orada yaşamak.

Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Mert, AA muhabirine, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi.

Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Bu araçlar İzmir Valiliğine 1990 yılında gelip 2013 yılına kadar personel taşıyor ve daha sonra kullanılmıyor. Satın aldığım maliyet kadar da masraf yaparak aracın motor sesine ulaştık." dedi.

Eski ve yabancı bir araç olduğu için parça sıkıntısının olduğunu aktaran Mert, şöyle devam etti:

" Türkiye'de parça tedariki sağlayan bir firma mevcut. O da tek olduğu için fiyatları biraz fahiş tutuyor. Yaklaşık 25 bin liraya motor parçalarını Samsun'a getirttim ve burada motoru açtıracak bir usta bulamadım. En son motoru Ankara ya da İstanbul'a mı götürsek diye düşünürken Çarşamba ilçesinde bir usta ile tanıştık ve detroit (dizel motor modeli) motorları daha önce de açtığını öğrendik ve problemsiz şekilde 20 günde motorun montajını gerçekleştirdi."

Aracın işlemleri bittiğinde Nepal için yola çıkacağını anlatan Mert, "Belli bir rota yok aslında kafamda ama kesinlikle geri dönmeyeceğim bir rota olacak. Samsun'dan başlayıp o anki konuma göre devam edecek. Afgan tarafı şu an biraz problemli, Nepal'de yaşadım durumları biliyorum az çok. Rotamdaki yol Nepal'e gitmemde umarım sıkıntı yaşatmaz. Aracı 2022 Ocak ayında Nepal'e çıkartmayı planlıyorum." diye konuştu.

"Uçaktan atlayıp paraşütle karavana iniş yapma projelerim var"

Yamaç paraşütü ile karavan hayalini bir arada yaşamanın çok heyecanlı olacağını anlatan Mert, "Paraşütle ilgili uçaktan atlama eğitimimi devam ettiriyorum. Uçaktan atlayıp paraşütle karavana iniş yapma projelerim var ve gerçekleştireceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla beraber insanların "yürüyen bir ev"le yaşama hayalinin arttığına işaret eden Mert, şunları dile getirdi:

"Çoğu kişi karavan yaşamına bir hevesle başlıyor. Karavana başlamak isteyen arkadaşlara önce bir çekme karavan ile karavan hayatının nasıl olduğuna bakmalarını tavsiye ederim ya da karavan kiralayarak tecrübe edebilirler çünkü karavanda yaşamak ve bunu hayal etmek çok farklı şeyler. Küçücük bir alana yaşamınızı sığdırmanız gerekiyor ve bu yorabilir insanları. Karavan hayatını bilmeden başlayanların yüzde sekseni zaten satıyorlar aldıkları araçları. Öncelikle ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Ben bütün istediğimi hayal edip, planlayıp yavaş yavaş bu alana sığdırmaya çalışıyorum."

Şu ana kadar 600 bin lira gibi bir maliyete ulaştığını bildiren Mert, şunları kaydetti:

"Daha da yapılacak şeylerim var, güneş panelleri, balkon gibi detayları da yaptırmam gerekiyor yola çıkmadan önce. Yazılımcı olduğum için serbest olarak bir firmada proje yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda yamaç paraşütü de yaptığım için gittiğim ülkelerde ticari olarak pilotluk yapabiliyorum. Bununla alakalı yeterlilik sertifikalarım var."

Mert, gelir olmadan karavan hayatının zor olacağını vurgulayarak gittiği yerlerde tandem uçuşu (çift kişilik yamaç paraşütü) yaparak ve eğitim vererek yamaç paraşütünden de para kazandığını sözlerine ekledi.

Samsunlu gezgin school bus ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor
Samsunlu gezgin school bus ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor
Samsunlu gezgin school bus ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor
Samsunlu gezgin school bus ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor
Samsunlu gezgin school bus ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor

Türkiye, Samsun, Nepal, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsunlu gezgin 'school bus' ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunlu gezgin "school bus" ile Nepal'e gitmek için gün sayıyor - Son Dakika
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