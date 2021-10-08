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Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi - Son Dakika

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

08.10.2021 22:10
Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali", ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali", ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Valilik, Belediye, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festivalin kapanış töreni, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu festivalde, farklı ülkelerden 273 kısa filmden finale kalan 24 eserden kesitler izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, finale kalan filmlerin hayatın farklı yönlerini konu aldığını söyledi.

Gençlerden her anlamda hayal kurmasını isteyen Hacıbektaşoğlu, "Bu festivaller, etkinlikler bizlere bunu sağlayacak. Ruhumuz bazı şeylere aç. Özellikle 2 yıldır bütün dünya pandemiyle mücadele ediyor. Tabi yıllardır bu bölgede yaşadığımız bir bölücü terör var. Onun toplumumuz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler var. Ruhumuzun tedaviye ihtiyacı var ve en büyük tedavinin de sanat yoluyla, bu tür sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla olacağını düşünüyoruz." dedi.

Herkesin birbirine sarılmaya ihtiyacı bulunduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Bütün tatlarımızı, değerlerimizi, güzelliklerimizi Türkiye'yle, dünyayla paylaşmak istiyoruz." diyen Hacıbektaşoğlu, bu tür festivallerin Siirt'in tanıtımına katkı sunmasını beklediklerini anlattı.

Prof. Dr. Yasin Aktay da Siirt'te film festivalini konuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin düzenlenmesinde emek veren Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda'ya teşekkür eden Aktay, şunları kaydetti:

"Sinema, önemli ve modern bir sanat. Bu sanat eskiden çok ulaşılmaz, elit ve sadece belli bir zümrenin yaptığı bir sanattı. Teknolojinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle herkese yayılabilen, herkesin erişiminin kolay olduğu bir sanat haline geldi."

Siirt'in sinema sanatına ihmal verebilmek açısından çok zengin bir maden içerdiğini dile getiren Aktay, bu madenin ortaya çıkarılmasının önemini anlattı.

"Siirt'in eşsiz bir coğrafyası var. Bu eşsiz coğrafyanın içerisinden güzel sanat ürünleri ortaya çıkarabilmek mümkün bir şey." diyen Aktay, dört yıl önce başlattıkları festivalin her geçen yıl daha da ilgi gördüğünü aktardı.

Başkanlığını Cemal Okan'ın yaptığı ana jüri başkanlığınca yapılan değerlendirme sonunda Fateme Mohammadi'nin yönettiği İran yapımı "Daghi" filmi birinci, yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek'in "Bir Nehir Kıyısında" filmi ikinci ve yönetmen Emir Kulal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı" filmi üçüncü seçildi.

Mustafa Efelti'nin "Şero" filminin Jüri Özel Ödülü'nü aldığı festivalde, Aseman Tousi'nin "Sharabil-Bordo" İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Ödülü, İbrahim Sayid Sürmeli'nin "Güvercin" filmi En İyi Senaryo Ödülü, Tamer Turan'ın "Mar" filmi ise En İyi İkinci Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Festival, ses sanatçısı Servet Kocakaya'nın konseriyle sona erdi.

Törene, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Siirt Üniversitesi, Film Festivali, Siirt, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi - Son Dakika


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