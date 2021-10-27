Arkeolojik kazılar sonrasında tarihin ilk kenti olduğu düşünülen Çatalhöyük'ün içerisinde barındırdığı sayısız gizem, TRT Belgesel'de yayımlanan "Gizemli Tarih" belgeselinin bu akşamki bölümünde ele alınacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın anlatımıyla izleyiciyle buluşacak "Gizemli Tarih Çatalhöyük", bu akşam saat 20.00'de TRT Belgesel'de izlenebilecek.

1960'larda tesadüfen keşfinden sonra dünyaca ünlenen ancak gizemi halen tamamen çözülemeyen tarihi yerleşim merkezi Çatalhöyük, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

9400 yıl önce Anadolu'da inşa edilen ve yapılan çalışmalarla tarihin ilk kenti olduğu ortaya çıkan Çatalhöyük'ün içerisinde barındırdığı sayısız gizem, "Gizemli Tarih" belgeselinin yeni bölümünde anlatılacak.

Çatalhöyük tarihi kenti kapısız evleri, başsız insanlara saldıran kızıl akbaba çizimleri, evlerde bulunan boğa başları, bir volkan patlamasını anlatan tarihin ilk haritası ve evlerin zemininde bulunan cesetleriyle içerisinde bir dizi gizemi barındırıyor.

Çatalhöyük'te hangi topluluğun yaşadığı ve şehirlerini neden terk ettikleri halen gizemini koruyor. Tüm bunların ne anlama geldiğini araştıran Prof. Dr. Kırık, konunun uzmanlarıyla bir araya gelecek.