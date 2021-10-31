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Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi - Son Dakika

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi

31.10.2021 18:35
Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Fırat Nehri üzerinde bulunan ve yapımı tamamlanan Rumkale Cam Terası'nı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Fırat Nehri üzerinde bulunan ve yapımı tamamlanan Rumkale Cam Terası'nı ziyaret etti.

Alpaslan, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Aydın Baruş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yapımı kısa süre önce tamamlanan Rumkale Cam Terası'nı gezdi.

Alpaslan, buradaki konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, söz konusu cam terası çok beğendiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası deniz turizmin yanında inanç, gastronomi ve kültür turizme olan ilginin daha da arttığını ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Gaziantep ve bölge başta olmak üzere kültür, doğa, inanç, gastronomi alanını çok daha geliştirerek, Türkiye'nin turizm potansiyelini çok daha üst düzeye çıkartacağız. Cam teras tesisini hem kente hem de Türkiye'ye kazandırıyoruz. Bu tesisin de tanıtımın çok daha iyi yaparsak Türkiye ve dünyanın her yerinde buraya insan gelecek. Böylelikle Türkiye ve kent kazanacaktır. Türkiye'deki cam teraslar her biri birbirinden güzel. Projeleriyle yapımlarıyla onaydan geçmeden yapılamıyor. Her biri çok güzel ama Rumkale'yi farklı kılan olağanüstü doğa güzelliği ve Fırat'ın güzellikleri burada."

Fatma Şahin ise Rumkale'de ki eşsiz güzelliğin insanların rahat görmesi ve tadını çıkarması amacıyla yürüttükleri tesisleşmenin sonuna yaklaştıklarını belirtti.

Şahin, Rumkale'de büyük bir tarih ve medeniyetin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rumkala'deki güzellikleri dünyaya anlatmak istiyoruz. Tesisleri artık tamamladık. İnşallah bundan sonraki süreçte daha fazla buraya tanıtarak herkesin buraya gelmesini sağlayacağız. Şehirlerin yarışma devri bitti, bölgesel kalkınma var. Bütün Fırat'ta herkesin birbiriyle elindekilerini paylaşma durumu var. O yüzden keyif almak istiyorsan, keşif yapmak istiyorsan Fırat'a geleceksin."

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi
Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi
Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi
Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi
Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi

Fırat Nehri, Türkiye, Turizm, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Rumkale Cam Terası'nı gezdi - Son Dakika


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