Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor - Son Dakika

Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesinin çevre temizliğine dikkati çekmek için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı esprili videolar ilgi görüyor.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesinin çevre temizliğine dikkati çekmek için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı esprili videolar ilgi görüyor. Belediye "Süleymanpaşa Belediyesi evimiz, birlikte temiz tutalım" sloganıyla "Temiz çevre harekatı" isimli kısa filmler hazırlattı. Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla bilinen "Babanın oğlu Kemal" lakaplı Kemal Dülger'in başrolünde oynadığı, belediye çalışanlarının da rol aldığı seri kısa filmler ilgi gördü. Yayınlanan serinin yeni bölümünde zabıta amiri rolündeki Dülger ve arkadaşlarının, Trakya lehçesiyle çevreyi kirletenlere karşı mücadeleleri anlatıldı. Senaryo gereği "Zabıta Özel Harekatı" simgeleyen "ZÖH" yazılı bandanayı alnına bağlayan Dülger, yazı tahtası önünde zabıta ekiplerine tatktik veriyor ve "Süleymanpaşa'mızın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek kaçak hafriyat dökenlerle mücadele ediyor.

Son Dakika

Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak

Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi

Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi

Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı

Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir

Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu

Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti