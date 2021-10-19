Woodlife Sweden sergisi Müze Gazhane'de açıldı - Son Dakika

Yenilenebilir bir malzeme olan ahşaba dair yenilikçi çözümleri ve üretimleri merkezine alan Woodlife etkinlik dizisi, Woodlife Sweden sergisiyle başladı.

İsveç Enstitüsü, Architects Sweden ve Swedish Wood tarafından düzenlenen sergi, Müze Gazhane'de 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta konuşan İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İsveç'in iklimi itibarıyla yüzde 70'inin ormanlardan oluştuğunu söyledi.

Ericson, "Bu yüzden uzun zamandır ahşap yaşamımızda önemli bir yeri olan materyal. Mimari uzmanlığı olan birisi değilim ama aslında İstanbul'un tarihine de bakıldığında ahşap yapıların bir dönem çok yaygın olduğunu görebilirsiniz. Bu günümüze gelene kadar popülerliğini giderek azaltan bir tür oldu. Biz inanıyoruz ki ahşap yapılar kent yaşamında ve sosyal yaşamda daha fazla yer edinebilir." ifadelerini kullandı.

Mimarların ve tasarımcıların güncel teknolojiyle birleşen projelerini izleyicilere sunan örnekleri barındıran sergi, ziyaretçileri, İsveç'te şehirden kasabaya, küçük ölçekli projelerden kentsel dönüşümlere kadar farklı iklim ve koşullarda bir geziye çıkarıyor.

Mimarlığın, tasarımın ve şehirciliğin, binaların ve ürünlerin iklim üzerindeki etkisini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda gelecekteki kalkınmayı nasıl etkileyebileceğini görselleştirmek için İsveç'in farklı şehirlerinden çeşitli ölçeklerde 40 proje seçildi.

Sergide yer alan projelerin çoğu tamamlandı, bir kısmı yapım aşamasında ve diğerleri ise şu an için daha iyi bir geleceğin güçlü öngörülerini oluşturuyor.

İsveç Enstitüsü ile 2018'den bu yana devam eden "Equal Spaces" projesi, bu sene ahşap mimari üzerine çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Etkinlik programı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hedeflerini karşılamayı amaçlayarak, yenilenebilir malzeme olarak ahşabın kilit bir role sahip olduğu inşaat sektöründe beklenen değişimleri göstermeyi hedeflerken, serginin aynı zamanda 28 Ekim-28 Kasım tarihleri arasında Ankara CerModern'de, 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hatay'da gerçekleşecek olan Expo 2021'de ve İzmir'de izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Sergilere ek olarak, 9-11 Kasım tarihleri arasında Circle Space İstanbul'da gerçekleşecek dijital bir etkinlik olan Woodlife Sempozyumu da hibrit bir formatla, eş zamanlı olarak Ankara CerModern'de yayınlanacak.