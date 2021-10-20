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Yalova'da Deniz Feneri Müzesi kurulacak - Son Dakika

Yalova'da Deniz Feneri Müzesi kurulacak

20.10.2021 19:36
Yalova'da Deniz Feneri Müzesi kurulacak

Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı Metin Oral, restorasyonu süren deniz fenerini, müze halinde düzenleyerek turizme kazandıracaklarını bildirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı Metin Oral, restorasyonu süren deniz fenerini, müze halinde düzenleyerek turizme kazandıracaklarını bildirdi.

Oral, belediyede düzenlenen "Altınova İlçesi Arkeoloji Çalışmaları Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumların destekleriyle Altınova'yı müzeler kenti haline getirmek istediklerini söyledi.

Hersek bölgesinde deniz fenerinin restorasyonunun sürdüğünü belirten Oral, "İnşallah orayı ülkemizde nadir deniz feneri müzelerinden biri haline getireceğiz." dedi.

Oral, Hersek'te bulunan kuş gözlem noktası ve doğa eğitim merkezinde bir alanda kuş müzesi projesini sürdürdüklerini, Hersek Hamamı'nın olduğu alanı restore edip Hersekzade Ahmet Paşa ve hamam ile ilgili bir müze yapmak istediklerini anlattı.

Kent müzesi için de hazırlık yaptıklarını, ayrıca ilçeye arkeoloji müzesi kazandırmak istediklerini dile getiren Oral, "Burada atalarımızın ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğunu da kanıtlamaya çalışıyoruz. İnşallah bunları yavaş yavaş belge, bilgi ve eserlerle ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ise üniversitelerle güzel çalışmalara imza attıklarını anımsatarak, bir süre önce rastlantı sonucu bulunan Kaytazdere Sarnıcı hakkında bilgiler verdi.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr, Selçuk Seçkin de 2018-2020 yıllarında yürütülen "Yalova-Altınova Yüzey Araştırmaları" ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde devam eden Çobankale kazısıyla ilgili çalışmaları aktardı.

Sempozyum, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz'ün, Marmara Denizi'nin Altınova kıyılarında hayata geçirilen "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Su Altı Yüzey Araştırmaları Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sunumuyla devam etti.

Harran Üniversitesi Fen Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoğlu, Leicester Üniversitesi Araştırma Görevlisi Işıl Akalan Gündüz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Dr. Öğretim. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz İnanan'ın sunumlarıyla etkinlik tamamlandı.

Programa, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müze Kazıları Şube Müdürü Köksal Özköklü, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Metin Oral, Arkeoloji, Yalova, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da Deniz Feneri Müzesi kurulacak - Son Dakika


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