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Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramını gökyüzüne Türk bayrağı açarak kutladı - Son Dakika

Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramını gökyüzüne Türk bayrağı açarak kutladı

29.10.2021 14:18
Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramını gökyüzüne Türk bayrağı açarak kutladı

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Çakırman mevkisinde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını yapan 9 sporcu Çakırman 830 noktasından havalandı. Sporcular yaklaşık bin 500 metre yüksekliğe çıkınca Türk bayraklarını açarak kutlama yaptı. Türk bayrakları ile inişlerini gerçekleştiren sporcular hep bir ağızdan "Ne mutlu Türk'üm diyene, Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yamaç paraşüt sporcusu Kübra Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Çakırman 830 mevkisinde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe 9 paraşütün havalandığını ifade eden Cengiz, "Birlikte hepimiz uçuşlarımızı Türk bayrakları ile beraber yaptık. Çokta güzel inişler yaptık. Tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Erzincan'da yamaç paraşütü sporu ile uğraştıklarını belirten sporculardan Saffet Kılıç ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, bu anlamlı günde şanlı Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaktan duydukları mutluluk ve gururu dile getirdi.

Yamaç paraşütü sporcularından Sedat Cengiz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için herkesin bir araya geldiğini belirtti.

Türkiye'nin farklı kentlerinden pilotların etkinliğe katıldığını ifade eden Cengiz, "Hepimiz sevinçliyiz. Hepimiz buradayız ve en sevdiğimiz şey uçarak, bayraklarımızla gökyüzüne süslemeyi yaptık. Çok güzel bir duygu. Bayraklarımızla 3 paraşütçü aynı 'gagıl' içerisinde dönüş yaparak bayraklarımız gösterdik. Bütün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Bayrağı, Cumhuriyet, Erzincan, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramını gökyüzüne Türk bayrağı açarak kutladı - Son Dakika


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