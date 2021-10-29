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Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı - Son Dakika

Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı

29.10.2021 12:21
Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı

Konya'da çalışma hayatına 9 yaşında sanayide kaynakçılık yaparak başlayan 46 yaşındaki Hasan Yel, yaşadığı tüm engellere rağmen çalışma ve eğitim azmiyle çevresine örnek oluyor.

Konya'da çalışma hayatına 9 yaşında sanayide kaynakçılık yaparak başlayan 46 yaşındaki Hasan Yel, yaşadığı tüm engellere rağmen çalışma ve eğitim azmiyle çevresine örnek oluyor.

Hasan Yel, ekonomik durumu kötü olan ailesine destek olmak için yaz tatillerinde çalışmaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra sanayide sürekli çalışmaya başlayan Yel, çok sevdiği okulundan ayrı kalsa da eğitimini yarım bırakmadı. Yel, temin ettiği ikinci el kitaplarla çalışarak derslerini tek tek geçti.

Ortaokul ve liseyi açıktan tamamlayan Yel, ilahiyat, hukuk ve iktisat fakültelerinde lisans eğitimi aldı, Selçuk Üniversitesi ve Kingston Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

İlahiyat fakültesinde eğitimini tamamladıktan sonra 2002'de temizlik malzemeleri üreten bir şirket kuran Yel, eğitim aşkını hukuk ve ekonomi alanlarında da sürdürdü.

Yel, AA muhabirine, erken yaşta çalışmaya başlasa da içindeki eğitim özleminin hiçbir zaman yok olmadığını söyledi.

Hem çalışıp hem okumaya karar verdiğini vurgulayan Yel, "İkinci el aldığım ders kitaplarıyla çalışıp ortaokulu dışarıdan bitirme sınavlarına girdim. Ortaokulu bir yılda bitirdikten sonra yine ikinci el lise ders kitapları aldım. Gündüz torna tezgahının başında akşam evde ders kitapların başında çalışarak liseyi bitirdim. O dönem bilgisayar yeni yeni çıkıyordu, ben de merak sardım, tornacılığı bırakıp bilgisayar grafik üzerinde çalışmaya başladım." dedi.

Üniversite okumak istediğini ama çok zorlandığını anlatan Yel, sınava 4 kez girdiğini ve ilahiyat fakültesini kazandığını söyledi.

Yel, 4 sene sonunda üniversiteyi kazandığına çok sevindiğini belirterek, "Kazanmam gerçekten zor oldu. Ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdiğim için yardım alabileceğim öğretmenim, arkadaşım hiç yoktu. Böyle bir mezuniyetten sonra 3 yıl üniversite sınavlarına hazırlandım ama kazanamadım. Ailem başta olmak üzere çevremdeki insanlar 'Zaten bir mesleğin var okumana gerek yok, zorlama kendini olmuyor bak.' şeklinde tavsiyelerde bulunuyordu. 'Tekrar deneyeceğim.' dedim ve dördüncü girişimde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanıp başarıyla bitirdim." diye konuştu.

Yel, üniversite öğreniminin 28 Şubat sürecine denk gelmesi nedeniyle hukuka ilgisinin başladığını ve 2003'te Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını anlattı.

İlahiyattan da kopmamak için Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptığını belirten Yel, "2008 yılında avukatlığa başladım. 4 avukat arkadaşımla avukatlık mesleğini fiilen icra ediyoruz. Avukatlık mesleğimde kendimi geliştirmek istedim ve 2010 yılında 6 ay Cambridge Üniversitesi'nde dil eğitimi aldım. Ayrıca 2013-2014'te de Londra'da Kingston Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında da yüksek lisans yaptım. Sonra Anadolu İktisat Fakültesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü okudum." ifadelerini kullandı.

Avukatlık mesleğinin yanında şirket yönetiyor

Avukatlığa başlamadan önce 2002 yılında ticarete atıldığını hatırlatan Yel, şöyle devam etti:

"Temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar çok sayıda malzeme üretimi yapan bir şirketim var. Türkiye'nin yaklaşık 70 iline ürün satıyoruz ve 35 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Zamanımın bir kısmını da şirkette geçiriyorum. Çalışma ekonomisi okumamın nedeni de ticaret alanıyla ilgili bilgi sahibi olmak istemdi. Bu nedenle üçüncü bir üniversite okudum. Aslında aldığım eğitimlerin hepsi bir ihtiyaçtan doğdu. Okuduğum alanlarda da kendimi hep ilerletmeye çalıştım. Şuan Konya Barosuna bağlı avukatlık yapıyorum, inşallah yapmaya da devam edeceğim."

Yel, 2021 yılı için şirket olarak 2 milyon dolar ihracat hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Severek yaptığım avukatlık mesleğiyle devlete adaletin tesisi için hizmet vermeye çalışıyoruz. Şirkette yürüttüğümüz ihracat faaliyetleriyle de ülkemizin döviz ihtiyacını giderme ve istihdam sağlamaya yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Topluma yararlı bir şeyler ürettiğimiz zaman çok daha mutlu oluyoruz. İyi çalışana her zaman kariyer de para da geliyor nihayetinde. Önemli olan dürüst çalışmak."

Hayatının her zaman mücadeleyle geçtiğini anımsatan Yel, eğitim gören azimli gençlere destek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı
Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı
Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı
Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı
Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı

Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans, Lisans, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yarım bıraktığı eğitim hayatını 3 lisans ve 2 yüksek lisansla taçlandırdı - Son Dakika


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