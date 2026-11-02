Hakime Gülsoy, taş tozlarıyla 10 yılı aşkın süredir boya kullanmadan resim yapıyor - Son Dakika
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Hakime Gülsoy, taş tozlarıyla 10 yılı aşkın süredir boya kullanmadan resim yapıyor

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Hakime Gülsoy, taş tozlarıyla 10 yılı aşkın süredir boya kullanmadan resim yapıyor
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Kütahya'da yaşayan sanatçı Hakime Gülsoy, doğada bulduğu renkli taşları havanda toz haline getirip hiç boya kullanmadan resimler üretiyor. Sanatçı, 10 yılı aşkın süredir bu çalışmalarını Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde sürdürüyor.

Kütahya'da yaşayan sanatçı Hakime Gülsoy, doğadan topladığı renkli taşları kullanarak boya kullanmadan resimler yapıyor. Doğal taşları havanda ezerek toz haline getiren Gülsoy, ceviz, kavak ve çam ağaçlarının gövdelerinden oluşturduğu panolara, taşların kendi renkleriyle oluşturduğu eserlerini, 10 yılı aşkın süredir Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde sürdürüyor.

Gülsoy, geleneksel resim tekniklerinden farklı olarak doğal taşların renklerini kullanarak özgün eserler ortaya çıkarıyor. Doğada bulunan renkli taşları toplayıp havanda ezerek belirli bir inceliğe getiren Gülsoy, hiçbir boya kullanmadan hazırladığı taş tozlarıyla resimlerini oluşturuyor. Doğanın kendi renklerini sanatla buluşturan Gülsoy, emek ve sabır gerektiren bu çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Doğal taşların kendi renklerini kullanıyor

Aynı zamanda yağlı boya resimler de yapan Hakime Gülsoy, doğal taşlarla gerçekleştirdiği çalışmaların kendisine farklı ve özgün geldiğini söyledi. Bu sanat dalını merhum emekli öğretmen Bünyamin Cumurcu'dan öğrendiğini belirten Gülsoy, yaklaşık 10 yılı aşkın süredir çalışmalarını devam ettirdiğini ifade etti.

Çalışmalarında hiçbir boya kullanmadığını vurgulayan Gülsoy, doğada bulunan renkli taşları ezerek toz haline getirdiğini ve resimlerini taşların doğal renkleriyle yaptığını anlattı. Taşların toz haline getirilmesinin oldukça fazla emek ve fiziksel güç gerektirdiğini belirten Gülsoy, bu aşamada eşinin de kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Renkleri karıştırmak yerine uyumu yakalıyor

Doğal taşlarla yapılan resimlerin, yağlı boya çalışmalarından farklı bir teknik gerektirdiğini kaydeden Gülsoy, yağlı boyada istenilen rengi elde etmek için farklı renklerin karıştırılabildiğini, ancak doğal taş çalışmalarında böyle bir imkanın bulunmadığını belirtti.

Sanatçının elindeki taşların doğal renklerini kullanarak eserlerini oluşturduğunu anlatan Gülsoy, yeşilin farklı tonlarından pembenin açık ve koyu tonlarına kadar elindeki renkleri birbiriyle uyumlu hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Renkleri önceden belirlenmiş taşlarla çalışmanın ayrı bir dikkat ve sabır gerektirdiğini ifade eden Gülsoy, her parçanın eserin genel görünümüne uygun şekilde yerleştirilmesi için özen gösterdiğini kaydetti.

Eserlerinde şeffaf yapıştırıcı kullanıyor

Doğal taş tozlarıyla hazırladığı resimlerde şeffaf bir yapıştırıcı kullandığını belirten Gülsoy, yapıştırıcının kuruduktan sonra şeffaflaştığını ve taşları yüzeye sabitlediğini söyledi.

Hazırlanan eserlerin uzun yıllar boyunca korunabildiğini ifade eden Gülsoy, taşların yüzeye sabitlenmesi sayesinde resimlerin duvarları süsleyen kalıcı sanat çalışmalarına dönüştüğünü dile getirdi.

Çalışma sırasında çok sayıda farklı renkte taş tozunu bir arada kullandığını belirten Gülsoy, bu nedenle eserleri ev ortamında hazırlamanın ve sonrasında çalışma alanını toparlamanın zor olabildiğini anlattı. Sanatçı, doğal taş çalışmalarını bu sebeple Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde sürdürdüğünü, yağlı boya çalışmalarını ise evinde yaptığını kaydetti.

Kütahya'da bu tekniği uygulayan tek sanatçı olduğunu söylüyor

Doğal taşlarla resim yapma tekniğinin oldukça farklı ve az bilinen bir çalışma alanı olduğunu belirten Gülsoy, Kütahya'da bu tekniği uygulayan bildiği tek sanatçının kendisi olduğunu söyledi.

İnternet üzerinden takip ettiği ve tanıdığı kadarıyla Türkiye genelinde de bu alanda çalışan sınırlı sayıda sanatçı bulunduğunu ifade eden Gülsoy, doğal taşlarla resim yapmanın kendisi için yalnızca bir sanat çalışması olmadığını, aynı zamanda keyif aldığı ve rahatlamasını sağlayan bir uğraş olduğunu dile getirdi.

Bu alana ilgi duyan kişilerin zaman zaman kendisinden kurs almak istediğini belirten Gülsoy, taşların hazırlanması ve ezilmesi aşamalarının zahmetli olması nedeniyle bazı kişilerin çalışmaya başlamaktan vazgeçtiğini söyledi. Gülsoy, ilgilenenlere taşları temin edebileceğini, hazırlık aşamasını göstererek tekniği öğretebileceğini ifade etti.

"Bu çalışmayı yapmaktan zevk alıyorum"

Doğal taşlarla resim yapmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını anlatan Hakime Gülsoy, çalışmalarını severek sürdürdüğünü belirterek, "Ben mutluyum. Bu çalışmayı yapmaktan zevk alıyorum, keyif alıyorum. Benim için aynı zamanda bir terapi oluyor" dedi.

Sanatçının aktardığına göre, tekniği kendisine öğreten merhum öğretmeni Bünyamin Cumurcu, doğal taşlarla yapılan eserlerin belirli aralıklarla kuru toprağa konularak arındırılması gerektiğini söylemişti. Gülsoy, bu bilgiyi eserlerini alan sanatseverlerle de paylaştığını, ancak bunun bilimsel olarak ne ölçüde doğru olduğunu bilmediğini ifade etti.

Doğal taşların kendi renklerini kullanarak oluşturduğu eserlerle doğayı sanatla buluşturan Gülsoy, 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğü çalışmalarını Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde devam ettiriyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKent KonseyiKütahyaYaşamSon Dakika

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