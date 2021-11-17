Halk Eğitim Müdürü aç tilkiyi eliyle besledi - Son Dakika

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, aç kalan ve yerleşim yeri yakınına inen tilkiyi ekmekle besledi.

Ziyarette bulunmak üzere Doğanşar ilçesine giden Baker, burada arazide gezinen bir tilki gördü.

Tilkinin aç kaldığını düşünen Baker, eline aldığı ekmeği göstererek hayvanı yanına çağırdı. Baker, uzattığı ekmekten bir parça ısıran hayvanı besledi.

Karnını doyuran tilki, kopardığı ekmek parçasıyla arazide gözden kayboldu.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Baker, vatandaşları kış aylarında aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakmaya davet etti.