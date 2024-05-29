Hasankeyf, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen gazetecilerden tam not aldı

Kültür Sanat

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği ile Batman Valiliği'nin iş birliği ile Batman'da düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı ve Kültür Gezisi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden 70'den fazla ulusal ve yerel basın mensubu, Hasankeyf'te baraj gölü sahasından taşınan tarihi eserleri yeni yerlerinde ziyaret etme imkanı buldu.

GAZETECİLER HAYRAN KALDI

Her yıl binlerce turisti ağırlayan ve bölge halkı için büyük önem arz eden Hasankeyf, 12 bin yıllık tarihi ile büyülemeye devam ediyor. Bölgeyi gezip çekim yapma imkanı bulan gazeteciler; antik kent kalıntıları, mağaralar ve kalelerle dolu Hasankeyf'in mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olduğunu vurguladı.

VALİ CANALP'IN MÜCADELESİ TAKDİRE ŞAYAN

Batman Valisi Ekrem Canalp da "Batman'ın incisi" olarak nitelendirdiği Hasankeyf'in tanıtımı noktasında ciddi bir gayret ortaya koyuyor. Farklı etkinliklere öncülük eden dikkatleri bölgeye çekmek için çaba gösteren Vali Canalp, son olarak geçtiğimiz yıl Türkiye Su Jeti, Flyboard Şampiyonası ve Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın bölgede düzenlenmesine öncülük etti. Hasankeyf'teki turizmi diri tutmak için sürekli yeni projeler üzerine kafa yoran Vali Canalp, "Hasankeyf ilçemiz kültürel özellikleriyle, kültür turizmi ile ön plana çıkmış bir ilçemizdir. Şu anda barajdan sonra, yeni imkanlarla, mağaralarla, yeni turistik imkanlarla, turizmi tekrar eski haline kavuşturmaya çalıştığımız bir ilçemizdir" diyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor.