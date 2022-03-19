Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

19.03.2022 14:01
Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

İskenderun Balıkçı Barınağı'nda suda yüzemeyen deniz kaplumbağasını gören balıkçılar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yaralı olduğunu belirledi.

Bota konulan caretta caretta, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.

Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağasını tedaviye aldı.

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı İskenderun'da ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim İskenderun'da ikinci el araç parçası satan iş yerlerine denetim

İskenderun Balıkçı Barınağı, Milli Parklar, İskenderun, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:11:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement