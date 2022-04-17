Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke

17.04.2022 12:36
Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke

Hatay'da bir kekik türü olan zahterin salça ve zeytinyağının yanı sıra çeşitli baharatlar ve unla yoğrulmasının ardından tandır ateşinde pişirilmesiyle elde edilen kahke, ramazan lezzetleri arasında yer alıyor.

Hatay'da bir kekik türü olan zahterin salça ve zeytinyağının yanı sıra çeşitli baharatlar ve unla yoğrulmasının ardından tandır ateşinde pişirilmesiyle elde edilen kahke, ramazan lezzetleri arasında yer alıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, iftar ve sahur sofralarında tepsi kebabından humusa, oruktan kaytaz böreğine kadar yöresel lezzetler bulunuyor.

Dağda kendiliğinde yetişen, kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken zahterin ince ince kıyılıp salça, zeytinyağı, unla yoğrulmasının ardından tandır ateşinde pişirilen kahke (bir tür kurabiye) de ramazanda tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.

"Zahterli kahke yöresel bir tadımız"

Altınözü ilçesinde belediyeye ait tandırın işletmecisi Azade Dönmez, AA muhabirine, hasadına başlanan zahterden yapılan kahkelere ramazanda talebin arttığını söyledi.

Sipariş üzerine kahke yaptıklarını anlatan Dönmez, "Zahterli kahke yöresel bir tadımız. İftardan sonra çayla ve sahur sofralarında tüketiliyor. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda zahterli kahkeleri yapıyoruz. Hatay'da genelde tüm evlerde zahterli kahkeyi görebilirsiniz." diye konuştu.

Kahke siparişi veren Raha Şerefoğlu da taze zahterle yapılan kahkenin lezzetinin çok güzel olduğunu belirterek, "Ramazanda sürekli tüketiyoruz. Zahterli kahke özellikle sahurda ve iftarda ramazanın olmazsa olmazıdır." dedi.

Müşterilerden Hakan Dönmez, herkesin mutlaka bu lezzeti tatması gerektiğini söyledi.

İşletmede çalışan Hayriye Dönmez de ramazan dolayısıyla artan kahke siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor Sandıklı'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar programı düzenlendi Sandıklı'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Gastronomi, İftar, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement