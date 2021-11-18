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Havran Kaymakamı Özderin'den mutfağa girdi - Son Dakika

Havran Kaymakamı Özderin'den mutfağa girdi

18.11.2021 09:36
Havran Kaymakamı Özderin'den mutfağa girdi

Balıkesir'in Havran ilçesinin kaymakamı Enver Özderin, geleneksel Osmanlı mutfağının unutulmaya yüz tutmaya başlayan tatlarına dikkat çekmek için mutfağa girdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinin kaymakamı Enver Özderin, geleneksel Osmanlı mutfağının unutulmaya yüz tutmaya başlayan tatlarına dikkat çekmek için mutfağa girdi.

Ayvalıklı görme engelli gazeteci Namık Tuncel'in konuğu olarak Balıkesir Edremit Körfezi Araştırmacı Şef Aşçılar Eğitim ve Kültür Derneği (BEKAD) Başkanı ve bölgenin tanınmış aşçılarından Sakin Karayurt ile birlikte yemek yapan Kaymakam Özderin yeni neslin beslenme alışkanlıklarını düzenlemek gerektiğini kaydetti.

Genç kuşağın sağlıklı beslenmesi için "hızlı yiyeceklerden" uzak tutulup, bölgenin en sağlıklı ürünü olan zeytinyağlı yiyeceklere yönlendirilmesi gerektiğine işaret eden Havran Kaymakamı Özderin, bunu yaparken geleneksel Osmanlı mutfağı lezzetlerinin de unutulmaması gerektiğini belirtti.

Mutfakta zeytinyağlı yemek, börek ve şiş kebabı yapan Özderin, Havran'ın şöhreti Anadolu'yu aşan lezzeti Höşmerimi de kendi elleriyle yaparak Namık Tuncel ve Sakin Karayurt'a ikram etti.

Havran'dan önce görev yaptığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde kırmızı et ve özellikle kavurma çeşitlerinin çok tüketildiğini Patnos'tan önce görev yaptığı Gümüşhane'nin Kürtül ilçesinin ise Karadeniz kültürüne yakın olduğunu anlatan Enver Özderin, "Orada da turşu kavurmasını tattık. Önce turşu yapıp, sonrasında da bu turşuyu kavuruyorlardı. Görev yaptığım her yerde Anadolu'nun farklı farklı lezzetlerini tattım." ifadelerini kullandı.

Kaymakam adayıyken bir süre İngiltere'de de eğitim gördüğünü belirten Kaymakam Özderin, "İngiltere'nin kendine has bir mutfağı yok. 72 milletten insan olunca, her gelen beraberinde Hint mutfağı, Çin mutfağı gibi bir şeyler getirmiş. Tabi ki Türk mutfağından da pek çok lezzet var orada. Ben orada da Türk mutfağından asla şaşmadım." dedi.

Balıkesir'in her köşesinin kendisine has yemek kültürünün olduğunu hatırlatan Havran Kaymakamı Özderin, özellikle de zeytinyağının sağlığının Edremit Körfezi ilçelerinde yaşayan bölge halkı için büyük bir şans olduğunu ve şansın iyi kullanılması gerektiğini vurguladı.

Edremit Körfezi, Enver ÖZDERİN, Balıkesir, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Havran Kaymakamı Özderin'den mutfağa girdi - Son Dakika


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