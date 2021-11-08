Hayatında hiç doğum gününü kutlayamayan Esmanur'a kaymakamdan sürpriz - Son Dakika

Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar ve eşi, hayatında hiç doğum gününü kutlamayan 9. sınıf öğrencisi Esmanur Özkartal'a evinde sürpriz yapıp doğum günü pastası kesti.

Kaymakam Enis ve eşi Sema Aslantatar, beraberindeki Türk Kızılay gönüllüleriyle ilçenin Dönertaş köyüne gidip yıllar önce babası vefat eden 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Esmanur Özkartal ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaretten haberi olmayan Esmanur Özkartal'a sürpriz yapan kaymakam ve eşi, pasta keserek Esmanur'un doğum gününü kutladı.

Kaymakam Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, zaman zaman köyleri ziyaret ederek ailelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Eğitime çok önem verdiklerini belirten Aslantatar, "Esmanur kardeşimizin doğum gününü kutlamak için evlerine geldik. Ailemizi ziyaret ettik, Esmanur'un geleceği ve eğitimi hakkında beraber kafa yorduk. Esmanur'un doğum günü mutluluğuna ortak olduk. Emeği geçen Türk Kızılay ailesine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kızılay köylerde ve okullarda öğrencilerimize birçok yardımda bulunuyor. Biz de devlet olarak her zaman bütün vatandaşlarımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Esmanur Özkartal ise hayatında ilk defa doğum gününün kutlandığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.