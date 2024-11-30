Haydar Ergülen: Şiir, insanın yeryüzündeki en eski sözüdür - Son Dakika
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Kültür Sanat

Haydar Ergülen: Şiir, insanın yeryüzündeki en eski sözüdür

Haydar Ergülen: Şiir, insanın yeryüzündeki en eski sözüdür

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programının konuğu olan usta şair Haydar Ergülen, şiirin tarihi, toplumsal etkisi ve kendi sanat yolculuğu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ergülen, şiirin sadece şairlere özgü olmadığını, herkesin şiir yazabileceğini belirtti. Şiirin toplumsal ve bireysel anlamdaki köklü önemine dikkat çekti ve şiiri, gelenekle çağdaşlığın buluştuğu bir alan olarak tanımladı.

30.11.2024 16:48
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Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğuPapirüs programının bu haftaki konuğu, usta şair Haydar Ergülen oldu. Programda Ergülen, şiirin tarihi, toplumsal etkisi ve kendi sanat yolculuğu üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HERKES ŞİİR YAZMALI"

Haydar Ergülen, şiirin sadece şairlere özgü olmadığını belirterek, "Şiir yazmak şairlere özgü bir şey değil, herkes şiir yazmalı. İyi bir şiir yazamayabilir ama iyi bir insan olabilir" dedi. Ergülen'in bu sözleri, şiirin insani değerler üzerindeki etkisini vurguladı.

"ŞİİR, EN ESKİ VE EN DERİN İFADE ŞEKLİDİR"

Şiir hakkında derin bir perspektif sunan Ergülen, "Şiir insanın yeryüzündeki en eski sözüdür" ifadesiyle, şiirin toplumsal ve bireysel anlamdaki köklü önemine dikkat çekti. Doğu toplumların da şiirin özel bir yere sahip olduğunu belirten Ergülen, gelenekle çağdaşlığın buluştuğu bir alan olarak şiiri tanımladı.

İKİNCİ YENİ VE CEMAL SÜREYA

Ergülen, ikinci yeni şiirinin edebiyat dünyasındaki yerine dair düşüncelerini de paylaştı: "İkinci yeni şiiri bir tekke gibidir. Cemal Süreya, ikinci yeniye en uzak ikinci yenicidir." Şair, bu akımın hem kendisi hem de şiir dünyası üzerindeki etkilerini anlattı.

"ŞİİR, ŞİİRE BAKARAK YAZILIR"

Son olarak şiir yazma sürecine dair ipuçları veren Ergülen, "Her seferinde bu şiir nasıl yazılıyordu diye düşünerek yazıyorum" diyerek, şiir yazmanın sürekli bir arayış ve sorgulama süreci olduğunun altını çizdi.

Papirüs programı, Haydar Ergülen'in derinlikli ve düşündürücü yorumlarıyla izleyicilereunutulmaz bir edebiyat sohbeti sundu

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haydar Ergülen: Şiir, insanın yeryüzündeki en eski sözüdür - Son Dakika

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