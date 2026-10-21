Hizan\'da karakovan bal hasadına başlayan üreticiler 1800 ton rekolte bekliyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde, zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretilen karakovan balının hasadına başlandı.

İlkbaharda yüksek rakımlı yaylalara bırakılan kovanlarda, bölgenin zengin bitki örtüsünden elde edilen bal sonbaharda hasat ediliyor.

Kendine özgü aromasıyla bilinen Hizan karakovan balının hasadına başlayan üreticiler verimden memnun.

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, ilçenin karakovan balıyla tanındığını belirterek, doğal bitki örtüsünün arıcılık açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

İlçedeki kovanların yüzde 70'inin karakovan olduğunu bildiren Ekinci, "İlçemiz Hizan karakovan balıyla ün almış bir ilçedir. Doğamız, floramız oldukça güzeldir. İlçemizde kovanların yüzde 70'i karakovandır. Karakovan yaklaşık 1 metre 20 santimetre civarında, boru şeklinde olan bir kovandır. Kovanları sepetle örerek çamurla sıvayarak hazırlıyoruz. Bunun özelliği budur." ifadelerini kullandı.

Karakovanların yapısı sayesinde balın nem oranının dengelendiğini ve kovan içindeki hava miktarının azaldığını dile getiren Ekinci, bunun üretim kalitesine katkı sağladığını kaydetti.

Ekinci, "İlçemizde karakovana çok önem veriyoruz. Biz inşallah bu yıl 1800 ton bal hasadı bekliyoruz. Bunun yüzde 60'ı karakovan olacak." dedi.

Arıcılık yapan Şükrullah Yaldız da bu yılın karakovan balı hasadına başladıklarını ifade ederek, "İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında ayrı ayrı çiçekler çıkıyor. Bu nedenle balın kalitesi, aroması iyi oluyor. Sepet karakovanlarımız ağaçtan yapılıyor, etrafı çamurdan örülüyor. Çamurdan örüldüğü için serin kalıyor." diye konuştu.