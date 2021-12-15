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Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde - Son Dakika

Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde

15.12.2021 17:14
Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 'Hüsn-i Hat' sanatının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildiğini duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 'Hüsn-i Hat' sanatının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildiğini duyurdu. Böylece, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği ve insanlığın ortak mirası ilan edilen unsur sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk süsleme sanatlarından 'Hüsn-i Hat' bu yıl küresel koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen UNESCO Hükümetlerarası 16'ncı Komite Toplantısı'nda gündeme alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı dosya ile Türkiye adına aday gösterilen 'Hüsn-i Hat' sanatı, 13 Aralık'ta başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Türkiye bugüne kadar, 'Meddahlık', 'Mevlevi Sema Töreni', 'Aşıklık Geleneği', 'Nevruz (Çok Uluslu)', 'Karagöz', 'Geleneksel Sohbet Toplantıları', 'Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali', 'Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah', 'Tören Keşkeği Geleneği', 'Mesir Macunu Festivali', 'Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği', 'Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı', 'Geleneksel Çini Ustalığı', 'İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu)', 'Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu)', 'Islık Dili', 'Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik', 'Geleneksel Türk Okçuluğu', 'Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala' ve 'Minyatür Sanatı' unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdi. Şimdi sırada, 'Çay Kültürü', 'Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği', 'Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği' ile 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' var. Bu dosyalar da 2022 yılı döngüsünde UNESCO tarafından değerlendirmeye alınacak. Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan ve daha önce iki kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğini gerçekleştiren Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

UNESCO Hükümetlerarası 16'ncı Komite Toplantısı, 18 Aralık'ta sona erecek ve 180 ülkeden seçilen 24 komite üyesi, toplantı boyunca 45 ülkeden gelen başvuru dosyalarını inceleyecek.


Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde
Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde
Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde - Son Dakika


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