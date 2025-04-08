i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Emektar sanatçı Ahmet Levendoğlu, yaşa bağlı sağlık nedenlerinden dolayı 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, yönetmen ve yazar kimlikleriyle tanınan Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir veda töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

08.04.2025 14:09
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Tiyatro ve sinema dünyasının duayen isimlerinden Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti. Oyuncu, yönetmen, ve yazar kimlikleriyle sanat dünyasında derin izler bırakan Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda bir veda töreni düzenlendi.

Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Reha Özcan, Erdal Kömürcü ve Yıldıray Şahinler gibi sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tören sırasında Zuhal Olcay, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Levendoğlu'nun sanat dünyasındaki dostları, törende yaptıkları konuşmalarda usta sanatçının Türk tiyatrosuna katkılarından ve insani yönünden bahsederek saygı ve sevgilerini dile getirdi.

Cenaze törenine katılan Oktay Kaynarca, "Hepimizin hocasıydı. 5 yıl hocalığımı yaptı. Çok şey öğrendik çok değerli bir adamdı. Çok sevdiğimiz bir insandı" dedi.

Törenin ardından Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

AHMET LEVENDOĞLU HAKKINDA

Ahmet Levendoğlu, yazar, edebiyat tarihçisi, eğitimci, Türk Dil Kurumu başkanlarından Agâh Sırrı Levend'in torunu ve sahne tasarımcısı ve yönetmen, öğretmen, çevirmen Tarık Levendoğlu'nun oğlu olarak 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Lise öğrenimini Robert Kolej'de yapan ve aynı çatıda başladığı oyunculukla tiyatroya ilk adımını atan Levendoğlu, 1964'te okulu bitirmeden önce Gen-Ar Tiyatrosu'nda Cephede Piknik oyunuyla profesyonel tiyatroda ilk kez sahneye çıktı.

İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art (Krallık Dramatik Sanat Akademisi'nde) gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da üstün başarı diplomasıyla ve üç ödülle tamamlayan Levendoğlu, İngiltere'nin önde gelen kent tiyatrolarından Exeter'deki Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yaptı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 1971-1976 yılları arasında oyuncu olarak yer alan Levendoğlu, kuruluş döneminde Müdür Yardımcılığını da üstlendiği İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 1978-1980 yıllarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Royal Academy çatısı altında öğrenci yapımlarının izleyiciye sunulduğu "Tiyatro Kulübü"nde 1977'de konuk yönetmenlik yaptı.

Tiyatro öğretmenliği sürecinde 1971'den 2018'e kadar Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluş döneminde Tiyatro Bölümü başkanlığını yaptığı İstanbul Devlet Konservatuvarı, Krallık Dramatik Sanat Akademisi, Bilsak Tiyatro Atölyesi, İBB Şehir Tiyatroları, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Akademi İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Koç Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde görev yaptı.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile 1990'da kurduğu Tiyatro Stüdyosu, 2015'te yirmi beşinci yılında perdesini kapadı. Başlangıcından sonuna dek sanat yönetmenliğini üstlendiği toplulukta oyunların çoğunluğunu yönetti ve çevirilerini üstlendi, dördünde rol aldı.

Çevirip yönettiği oyunlarla Taner Barlas Mim Tiyatro'ya, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na ve İBB Şehir Tiyatroları'na konuk oldu. Başlatıp yönettiği Yaşayan Drama Tiyatro Dizisi, tiyatro okuruna yabancı ve yerli yazarlardan kuramsal yapıtlar ve oyunlar sundu.

Levendoğlu'nun 1980'den bu yana tiyatro yazıları çok sayıda dergi ve kitapta yayımlanırken, İBB Şehir Tiyatroları'nda Repertuar Kurulu üyeliği, çeşitli oyun yarışmalarında seçici kurul üyelikleri yaptı, tiyatro konulu panellerde yer aldı.

Oyunculuk uğraşını 1985'ten sonra televizyonda da sürdüren Levendoğlu, bu süreçte yedi dizide oynadı, iki kez de beyazperdede rol aldı. "Genç Indiana Jones'un Serüvenleri" adlı Amerikan dizisinin "İstanbul 1918" bölümünde Mustafa Kemal'i oynadı.

Tiyatroda tüm uğraş alanlarında yönetmen, oyuncu, oyun çevirmeni, sanat yönetmeni, "uyarlayan" kimlikleriyle dördü onur ödülü olmak üzere 22 ödüle değer görüldü.

Tiyatro alanının dışında gelen ödülü Dil Derneği'nce "Ülkemize ve Türkçemize emeği için" verilen 79. Dil Bayramı Onur Ödülü idi. Yirmi beş yıl sanat yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Stüdyosu'nun ise bu sürede 17 oyunuyla değer görüldüğü 20 adaylığı ve 53 ödülü oldu.

i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Oktay Kaynarca, Kültür Sanat, Yönetmen, Magazin, Eğitim, Tören, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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