Iğdır'da nevruz etkinlikleri başladı - Son Dakika

??????? Iğdır'da nevruz etkinlikleri, halk arasında "ölü bayramı" olarak adlandırılan mezarlık ziyaretleriyle başlandı.

Kentte nevruz kutlamaları kapsamında, her yıl mart ayının ikinci haftasından itibaren başlayan etkinliklerin ilkinde vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret edip dua etti.

Kur'an-ı Kerim okunan kabir ziyaretlerinde, çeşitli hayır ikramları yapılıyor.

Melekli beldesinde kabir ziyareti yapan vatandaşlardan Kurban Çankıran, yaklaşan Nevruz Bayramı kapsamında yapılan mezarlık ziyaretinin atalarından kalan bir gelenek olduğunu söyledi.

Vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Çankıran, "Ölülerimizin kabirlerini ziyaret diyoruz, onlar için dualar ediyoruz. Daha sonra Nevruz Bayramı'nın diğer etkinliklerini yapıyoruz. Bu atalarımızdan bizlere kalmış bir gelenektir. Bize miras kalan bu geleneği her yıl yaşatıyoruz. Yılda bir kez mezarlıklara geliyoruz, dualar ediyoruz. Üç gün sonra da Nevruz Bayramı'nı kutlayacağız." diye konuştu.