İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleyecek - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleyecek

23.03.2022 15:36
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleyecek

İnönü Üniversitesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İnönü Üniversitesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, festivalin 16-19 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Ülkenin çok değerli sanatçıları ve bilim insanlarının yer aldığı jüri üyelerinin ulusal ve uluslararası kurmaca ile belgesel dallarında en iyi filmleri seçeceğini kaydeden Kızılay, "Festivalimiz, geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıllarda çok sayıda film başvurusu aldı. Bu yıl da hem ulusal hem uluslararası dalda binin üzerinde başvuru bekliyoruz. Şimdiden başvurular 645'i geçti. Geçen yıl ise ulusal ve uluslararası filmlerde başvuru sayısı 700'ü geçmişti." dedi.

Jüri üyesi ve oyuncu Meral Çetinkaya, festivali düzenleyenlere teşekkür ederek, kısa filmi önemsediğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Malatya'nın sanata ve sanatçıya verdiği değeri vurguladı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı ise belediye olarak sanata desteği önemsediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri ile İnönü Üniversitesi arasında 14. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce de desteklenen festivalde, "Ulusal Kurmaca", "Ulusal Belgesel", "Uluslararası Kurmaca" ve "Uluslararası Belgesel" kategorilerinde yarışacak filmlerden başarılı olanlar için toplam 30 bin lira ödül verilecek.

Festivale başvurular 31 Mart'ta sona erecek.

İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleyecek
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleyecek
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleyecek

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İnönü Üniversitesi, Film Festivali, Belgesel, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleyecek - Son Dakika


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