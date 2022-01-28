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"İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi Ankara Cer Modern'de açıldı - Son Dakika

"İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi Ankara Cer Modern'de açıldı

28.01.2022 22:06
"İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi Ankara Cer Modern'de açıldı

Fotoğraf sanatçısı Renate Graf'ın tarihi İpek Yolu rotasında çektiği fotoğraflardan oluşan "İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" fotoğraf sergisinin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi.

Fotoğraf sanatçısı Renate Graf'ın tarihi İpek Yolu rotasında çektiği fotoğraflardan oluşan "İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" fotoğraf sergisinin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi.

Fransız Kültür Merkezi Türkiye, Fransa ve Avusturya büyükelçilikleri ve CerModern iş birliğinde, Graf'ın 1990'lı yıllardan itibaren Orta Asya'dan Anadolu'ya yaptığı yolculuktan izler taşıyan fotoğraf sergisi Ankara CerModern'de açıldı.

Sergi açılışına Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Johannes Wimmer, Graf'ın çalışmalarının geçmişe yolculuk yapmalarını sağladığını belirterek, "Renate Graf eşsiz bakış açısı sayesinde zamansız eserler sunmuştur. Yaptığı çekimlerle hem etrafımızda bulunan kırılgan çevreyi, hem de iklim değişikliğinin buralardaki sonuçlarını gözler önüne sermektedir. " ifadelerini kullandı.

Graf, sergi açılışı için ilk daveti aldığında macerasının başladığı 1990'lı yılları anımsadığını söyleyerek, bu uzun yolculukta Çin, Özbekistan, Kazakistan ve Hindistan gibi ülkeleri geçerek Anadolu'ya vardığını ifade etti.

Büyük macerasının başladığı dönemlerde 25 yaşında olduğunu söyleyen Graf çektiği fotoğrafların bazılarının ilk kez Ankara'da sergileneceğini belirterek, "Yolculuğum boyunca gezindiğim yerlerde sanki oraları keşfeden ilk kişi benmişim gibi hissediyordum. Tıpkı 19. asırda yaşayan kaşifler gibiydim. Bu fotoğraflar sayesinde değişik zaman dilimlerindeki ruh hallerimi aksettirmeye çalıştım." dedi.

Sergide Himalaya Dağları, Semerkant gibi Asya'nın farklı noktalarından çekimler yer alırken, 1990'lı yıllardan bu yana bölgede yaşanan iklim değişikliğinin etkileri de gözlemlenebiliyor.

Fotoğraf sergisi 27 Mart'a kadar CerModern ana salonunda ziyaret edilebilecek.

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Orta Asya, İpek Yolu, Ankara, Asya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk' sergisi Ankara Cer Modern'de açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi Ankara Cer Modern'de açıldı - Son Dakika
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