İranlı kadın kuaförler önce eğitim aldı, sonra tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
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İranlı kadın kuaförler önce eğitim aldı, sonra tarihi yerleri gezdi

18.07.2022 10:23

İranlı kadın kuaförler önce eğitim aldı, sonra tarihi yerleri gezdi Kurban Bayramı nedeniyle Van'a gelen İranlı kadın kuaförleri, önce güzellik eğitimi aldılar sonra kentin tarihi yerlerini gezdi.

İranlı kadın kuaförler önce eğitim aldı, sonra tarihi yerleri gezdi

VAN - Kurban Bayramı nedeniyle Van'a gelen İranlı kadın kuaförleri, önce güzellik eğitimi aldılar sonra kentin tarihi yerlerini gezdi.

İranlı kadın kuaförleri, ülkelerinin uluslararası şirketi Tulu Beauty organizasyonuyla Van'a geldiler. Bir otelde iki gün boyunca düzenlenen eğitimlere katılan İranlı 60 kuaför; burada saç bakımı, cilt bakımı ve makyaj konularında eğitim aldı. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Tulu Beauty ortakları Abbas Najafi ve Saeed Davarpanah, amaçlarının kendilerini tanıtmak olduğunu söylediler. Türkiye'nin birçok ilinde şirketlerinin olduğunu ifade eden Najafi ve Davarpanah, ayrıca birçok ülkede de şirketlerinin hizmet verdiğini söylediler. Türkiye'de ve Van'da olmaktan memnun olduklarını belirten Najafi ve Davarpanah, "Ayda bir buraya gelip eğitimler düzenliyoruz. 4 günlük organizasyonumuzda iki gün eğitim alan kadın kuaförler daha sonra Van'ı gezdiler" dediler.

Eğitime katılan kuaförler ise Farsça yaptıkları konuşmalarında, böyle bir imkanı kendilerine sunduğu için Tulu Beauty şirketine teşekkür ettiler.

Eğitimin ardından İranlı kadın kuaförler, Akdamar Adası başta olmak üzere İpek Park, Edremit sahili, Van Kedi Evi ve Van Kalesi'ni gezdiler.

Akdamar Adası'nın çok güzel olduğunu belirten İranlı acente sahibi İsmail Paşa ise "Van'ı İran'dan daha çok seviyorum. Van çok güzel bir şehir. Van insanı da çok misafirperver ve iyi. Ben burada yaşamaktan mutluyum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kuaför, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İranlı kadın kuaförler önce eğitim aldı, sonra tarihi yerleri gezdi - Son Dakika

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