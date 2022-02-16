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Isparta'daki "Moral İstasyonu"nda çayın yanında müzik ziyafeti veriliyor - Son Dakika

Isparta'daki "Moral İstasyonu"nda çayın yanında müzik ziyafeti veriliyor

16.02.2022 09:51
Isparta'daki "Moral İstasyonu"nda çayın yanında müzik ziyafeti veriliyor

Isparta'daki "Moral İstasyonu" adlı çay ocağında müşteriler, çaylarını yudumlarken gönüllü müzisyenlerin çalıp söylediği türküler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor.

Isparta'daki "Moral İstasyonu" adlı çay ocağında müşteriler, çaylarını yudumlarken gönüllü müzisyenlerin çalıp söylediği türküler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor.

Kent merkezinde 29 yıl önce 40 metrekarelik bir dükkanda çay ocağı işletmeye başlayan 60 yaşındaki Ramazan Akden, müşterilerinin bazılarının moralsiz ve yoğun iş temposu nedeniyle stresli olduğunu fark etti.

Konuklarının eğlenceli zaman geçirerek streslerini atmaları için canlı müzik yapmayı düşünen Akden'in bu fikrine, müzisyen arkadaşları destek verdi. Akden ve arkadaşları oluşturdukları "mini orkestra" ile çay ocağına gelen müşteriler için şarkı ve türküler söylemeye başladı.

Zamanla ünlenen çay ocağına, müşterilerin moral kaynağı haline gelmesi nedeniyle "Moral İstasyonu" adı verildi.

Çaylarını yudumlarken müzisyenlerin bağlama, keman, tambur ve darbukayla çaldıkları parçalarla neşe bulan müşteriler, bazen türkü ve şarkılara da eşlik ediyor. Akden de söylediği türkülerle konuklarının neşesine neşe katıyor.

Canlı müzik hizmetinden herhangi bir ücret talep edilmeyen çay ocağında, bazı günler şiirler okunuyor, meraklıların enstrüman çalmayı öğrenmelerine yardımcı olunuyor.

-"Gülmeyen yüzler gülsün diye mücadele ediyoruz"

Akden, AA muhabirine, müşterilerinin eğlenceli zaman geçirerek bir süreliğine de olsa dertlerini unutmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Moral İstasyonu"nda moral bulmak isteyen çok sayıda kişiyi ağırladıklarını dile getiren Akden, "İnsanların iyi günlerinde de kötü günlerinde de sürekli yanlarındayız. Burası moral istasyonu, verdiğimiz hizmetten para almıyoruz, helali hoş olsun. İnsanların morale ihtiyacı vardı, biz de onu vermeye çalışıyoruz. Yeter ki halkımız mutlu ve huzurlu olsun gülmeyen yüzleri gülsün diye mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Çay ocağının sürekli müşterilerinden 18 yaşındaki Emirhan Karataş ise önceden canı sıkkınken geldiği çay ocağının zamanla alışkanlığa dönüştüğünü söyledi.

Bir süre sonra gönüllü olarak orkestra ekibine katıldığını kaydeden Karataş, "Ramazan amca bana sürekli destek oluyor. Burada enstrüman çalmayı öğreniyorum. Stresli ve moralsiz günlerimizde buraya gelip enstrümanlarımızı çalıp diğer müşterilerle güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

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Isparta, Şarkı, Müzik, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Isparta'daki 'Moral İstasyonu'nda çayın yanında müzik ziyafeti veriliyor - Son Dakika


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