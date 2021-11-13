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İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi - Son Dakika

İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi

13.11.2021 23:45
İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi

Bu yıl üçüncüsü yapılan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre'ye özel hazırlanan "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" konseriyle sona erdi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre'ye özel hazırlanan "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" konseriyle sona erdi.

Sanat Hayattır Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış konserinde Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat ve Sabahat Akkiraz müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) konserde sahneye çıkan Yavuz Bingöl, "Dağlar ile Taşlar ile", "Erenler İçin" ve "Hacı Bektaş Veli", Sibel Can ise "Ben Yürürüm Yane Yane", "Sordum Sarı Çiçeğe" ve "Sana Geldim" eserlerini seslendirdi.

Kubat, "O Dost Bize Gelmez ise", "Yunusu Gördüm" ve "Nasip Olur Amasya'ya Varırsan" türkülerini okurken, Sabahat Akkiraz ise "Benim Adım Dertli Dolap", "Hararet Nardadır" ve "Bektaşi Gülleriyiz" eserlerinin de aralarında olduğu geniş bir repertuvar sundu.

"Bütün dünyadaki müzikleri, notaları kardeş kıldık"

Etkinliğin sonunda dinleyicilere hitap eden Sanat Hayattır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Bingöl, 3 gün boyunca müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir festival olduğunu belirterek, etkinliği gelecek yıl da tekrarlamak istediklerini söyledi.

Bingöl, "Bütün dünyadaki müzikleri, notaları kardeş kıldık. Her türkü insandan söz eder çünkü herkes türkülerde bir şey bulmuştur diye düşünüyorum. Başta Kültür ve Turizm Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayrıca festival kapsamında bugün saat 18.00'deki etkinlikte, Azerbaycan'da çok sevilen başarılı sanatçı Azerin de müzikseverlerle buluştu.

İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi
İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi
İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi
İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi
İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi

Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, İstanbul, Bingöl, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi - Son Dakika


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