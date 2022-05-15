İstanbul'da "Kırçan Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da "Kırçan Festivali" düzenlendi

15.05.2022 17:28
İstanbul'da "Kırçan Festivali" düzenlendi

Arnavutköy'de bahar aylarında ormanlık alanda yetişen bazı otların toplanarak yemeğinin yapıldığı "Kırçan Festivali" yoğun ilgi gördü.

Arnavutköy'de bahar aylarında ormanlık alanda yetişen bazı otların toplanarak yemeğinin yapıldığı "Kırçan Festivali" yoğun ilgi gördü.

Halk arasında "kaldirik" ve "kırçan" adı verilen otların toplandıktan sonra pişirilerek yemeğinin yapıldığı festival, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlendi.

Festivale katılanlar, doğadan topladıkları otları pişirerek yemeklerini yaptı.

"Çok şifalı bitkilerdir"

Etkinliğe katılan Ali Çetinkaya, otları ormanlardan toplayıp turşu ve salamura yaparak köy sakinlerine dağıttığını söyledi.

Otların farklı adlarının olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Ama biz bunları her türlü yeriz, çok şifalı bitkilerdir. 1992'den bu yana bu otları toplayıp dağıtırım." dedi.

İksan Özkan da etkinliğe Tekirdağ'dan geldiğini belirterek, "Bunun geleneksel hale gelmesini istedik. Ormanlarda çoğumuzun bilmediği harika bitkiler var. Her türlü şifalı otu topluyoruz. Burada hem bir araya geliyoruz hem de bu otları topluyoruz. Bunların tanıtılması lazım." diye konuştu.

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Festival, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da 'Kırçan Festivali' düzenlendi - Son Dakika


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