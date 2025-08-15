İstanbul Festivali, Bu Yaz da Şehrin Ritmini Tutuyor

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl dördüncü kez hayata geçirilen, Türkiye'nin en yüksek erişime sahip nadir yaşam festivallerinden İstanbul Festivali, ekonomik, kültürel ve sosyal katkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Festival Park Yenikapı'da 1-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen böylesi dev bir organizasyonun perde arkasında tam 1 yıllık hazırlık dönemi bulunduğunun altını çizen Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, İstanbul Festivali'nin deneyim, gastronomi, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan nadir yaşam alanlarından biri olduğunu belirtti.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin ekibi, bu yıl 4'üncü kez düzenlenen ve her yıl yüzbinlerce misafiri ağırlayan İstanbul Festivali'ne dair detayları aktardı.

Festival Park Yenikapı'da 1 – 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festivalin 14'üncü gününde olduklarını, bugün ülkemizin değerli sanatçıları Simge Sağın ile Mabel Matiz'in sahne alacağını dile getiren Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, misafirlerine hayal ettikleri festivali yaşatabilmek adına tam 1 yıl çalıştıklarını ve alanda da bin kişilik bir ekibin görev yaptığını dile getirdi.

Özlem Adıgüzel, şunları aktardı: "Erişilebilir fiyatlarla festivale katılım hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda da 500 TL giriş ücreti ile hem alandaki tüm etkinliklerden faydalanabilmek hem de akşamında en az 2 konseri izleme fırsatı sunuyoruz. Geleneksel Türk mutfağından uluslararası lezzetlere, sokak lezzetlerinden gurme tatlara uzanan geniş menüleriyle, festivaldeki 91 katılımcıdan 34'ünü oluşturan onlarca yeme içme markası, erişilebilir fiyatlarla Lezzetler Alanı'nda yer alarak ziyaretçilere gastronomik bir şölen sunuyorlar. Espor alanından genç sahneye, FIBA 3X3 Basketbol turnuvalarından çocuklar için özel olarak tasarlanan alanda RopeLand ve lunapark gibi aktivitelerle X, Y, Z vb. tüm jenerasyonlara farklı deneyimler sunan alanlarla da festivali daha geniş bir çerçevede gün boyu yaşanabilir kılıyoruz."

Tam 17 gün boyunca ekonomik açıdan bir ekosisteme imza attıklarını vurgulayan Özlem Adıgüzel, geçen sene 850 bin civarı kişiyi 120 bin metrekarelik bir alanda bir araya getirdiklerini, bu sene bu sayının daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini aktardı.

Adıgüzel, şunları söyledi: "Sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer katıyoruz. İstanbul Festivali Sosyal Sorumluluk Fonu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle gençlerin gönüllülükle tanışmalarını, kültür-sanat temalı projelerini hayata geçirmelerini ve gönüllülük eğitimlerine katılmalarını destekliyoruz. Ayrıca TO-KA Projesi (Topla Kazan) kapsamında toplanan atıklar geri dönüştürülerek bağışa dönüştürülüyor ve TOG'a aktarılıyor. Yine Enerjisa Üretim'in Her Fidan Bir Umut projesiyle, konser sırasında ekrana yansıtılan QR kodlar aracılığıyla bugüne kadar 15 bin fidan bağışı toplandı. Festivalde TOG'un yanı sıra KEDV, Tohum Otizm Vakfı ve İyilik ve Dayanışma Derneği iş birlikleriyle de toplumsal katkımızı artırıyoruz."

Müzikseverler İçin Eşsiz Bir Deneyim

İstanbul Festivali, 17 gün boyunca 50'ye yakın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. 2025 programı, yerli ve uluslararası müzik sahnesinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. DJ Diesel (Shaquille O'Neal)'dan Jennifer Lopez'e, maNga, Duman ve mor ve ötesi'nden Gülşen ve Sertab Erener'e kadar birçok ünlü sanatçı festival sahnesinde yer aldı. Müzik şöleni, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe, 17 Ağustos'ta ise Ebo Show (Poizi, Çakal, Blok3) konserleriyle devam edecek.

Çakal ve Blok3'ten Nefes Kesecek Performanslar

17 Ağustos'ta Çakal, 110 kişilik dev dans ekibiyle, Türkçe rap alanında eşi benzeri görülmemiş bir sahne performansı sunacak. Çakal'ın etkileyici sahne girişi, özel konsepti ve enerjisiyle Festival Park Yenikapı'yı dev bir müzik arenasına çevireceği performans festivalin unutulmazlarından biri olacak. Ayrıca Blok3'ün 250 dronla gerçekleştireceği görsel şölen de yine festivalin kapanış gününe damga vuracak. Dronlar eşliğinde gerçekleştirilecek, sürprizlerle dolu performans, pek çok açıdan bir ilk olacak.