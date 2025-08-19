İstanbul Festivali'nde 'Poizi, Çakal ve Blok3' ile Efsane Kapanış

Festivalde FIBA 3X3 Basketbol Turnuvası kapsamında çekişmeli maçlar gerçekleştirilirken, PUBG espor alanı da dans, müzik ve oyunların ortak noktası haline geldi. Festivale katılan markaların stantları ise her gün adeta doldu taştı.

Çakal'dan 100 Dansçı, Blok3'ten 250 Drone ile Görsel Şov

Festivalin son günü, Ebo Show; Poizi, Çakal ve Blok3 sahne aldı. Kapanış gecesi, özel görsel şovlar ve sürprizlerle festival tarihine geçen anlara ev sahipliği yaptı.

Akşam programı Ebo Show açılışıyla başladı. Sonrasında Poizi sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Performansı sırasında sürpriz konuklar Murat Boz, Era7 ve Ege Waw sahneye çıkarak seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Çakal, festival tarihine geçen bir sahne şovuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Vince bağlanmış uzay kapsülüyle sahneye inen sanatçı, 100 dansçı eşliğinde görsel ve müzikal bir şölen sundu. Performansının ardından Mero ve Ati242'nin sahneye katılımı da geceye damga vurdu.

Blok3 ise kapanışta bambaşka bir deneyim yaşattı. Helikopterle alana gelen Hako, etkileyici girişiyle sahneye çıkarken, 250 dron eşliğinde gökyüzünü aydınlatan gösterisi izleyenleri büyüledi.

Müzikseverler, Poizi'nin şarkılarını hep bir ağızdan söylerken, Çakal'ın 100 dansçıyla sergilediği dans ve koreografi ve Blok3'ün dronlar eşliğinde hazırladığı dev prodüksiyonuyla İstanbul Festivali, bu seneki yolculuğunu eşsiz bir rap müzik gecesiyle taçlandırmış oldu.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinliğe büyük ilgi gösterildi. RopeLand ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu süren çok yönlü bir eğlence ortamı haline geldi.