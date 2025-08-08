İstanbul Festivali'nde Rock Rüzgârı; Sahne Adamlar ve maNga'nın! - Son Dakika
Kültür Sanat

İstanbul Festivali'nde Rock Rüzgârı; Sahne Adamlar ve maNga'nın!

08.08.2025 09:37
Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali olan İstanbul Festivali, deneyim alanlarıyla keyifli dakikalar sunmaya devam ediyor.

Adamlar, Ziyaretçilerle Hep Bir Ağızdan Şarkılarını Söyledi

Vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan'ın girişimiyle kurulan ve 2014 yılı Eylül ayında ilk albümünü yayınlayan Adamlar, bugüne kadar çıkardıkları 5 albümden en sevilen şarkılarını içeren bir seçki ile İstanbul Festivali'nde sahne aldılar. Sahnede duygusal yoğunluğu yüksek ve enerjisi giderek artan bir performansa imza attılar.

Vokalist Tolga Akdoğan'ın sahnedeki etkileyici duruşu, Gürhan Öğütücü'nün gitardaki dokunuşları, Berat İşçioğlu'nun basıyla kurduğu sağlam altyapı ve Berkan Tilavel'in davuldaki temposuyla birleşince, Adamlar sahnede güçlü bir bütünlük sergiledi. Grubun karakteristik müziği, güçlü performansı ve samimi tavrı, festival seyircisiyle anında bağ kurmasını sağladı. Konser boyunca binlerce kişi şarkılara coşkuyla eşlik etti. Grup sahneden alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde ayrıldı.

İstanbul Festivali'nin Coşku Dolu Anları "maNga" Oldu

Ülkemizin sayılı Alternatif Rock, Nu-Metal ve Rapcore tarzlarında müzik yapan rock grubu maNga, İstanbul Festivali'nde hayranlarını resmen coşturdu. Grubun sahneye adım attığı andan itibaren başlayan heyecan, konser boyunca artarak devam etti. maNga, uzun süredir çalmadığı parçaları İstanbul Festivali'ne özel bir anketle seyircilerine seçtirerek setlist'ine eklemişti. Bu özel seçimler, gecenin enerjisini daha da artırdı. Grubun dinamik performansı ve sahne hakimiyeti, konser boyunca kalabalığı etkisi altına aldı.

Seyircilerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi, festival alanında adeta bir birlik hissi yarattı. Işık ve görsel şovlarla desteklenen sahne tasarımı ise konser deneyimini görsel bir şölene dönüştürdü. maNga, festival gecesine damga vuran unutulmaz bir kapanışa imza attı.

Dopdolu Bir Festival

Festival kapsamında 8 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 9 Ağustos'ta Madrigal ve Mor ve Ötesi, 10 Ağustos'ta Buray ve Gülşen sahne alacak.

Tarihler 12 Ağustos'u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıldönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru, ardı ardına sahne alarak "Rüya Gibi Bir Gece" yaşatacak.

İstanbul Festivali, 13 Ağustos'ta Motive ve Mela Bedel ile ardından Sertab Erener, 14 Ağustos'ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgâr tüneli ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunuyor.

Festival Alanına Kolay Ulaşım

İstanbul Festivali kapsamında, Festival Park Yenikapı'dan 00.01 ve 00.30 kalkışlı Pendik varışlı ilave Marmaray trenleri çalışırken M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey ve M8 Bostancı-Parseller metro hatlarında seferler, 00.30'a kadar uzatıldı. M4, M5 ve M8 hatlarındaki seferler ise Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket ediyor.

