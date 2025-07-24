Bu yıl 25'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) 12 Ağustos akşamı İstanbul Festivali kapsamında "Rüya Gibi Bir Gece" vadediyor.
Bu çerçevede 28 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel ile gecede sahne alacak sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek basın toplantısında sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla
PROGRAM
Tarih : 28 Temmuz 2025, Pazartesi
Yer : Festival Park Yenikapı, İstanbul Festivali Genç Sahne
Saat :
16.30 – 17.00 Karşılama
17.00 – 17.30 Basın Toplantısı
17.30 – 18.00 Keşif Gezisi
Son Dakika › Kültür Sanat › İstanbul Festivali'nde 'Rüya Gibi Bir Gece' Yaşanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?