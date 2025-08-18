İstanbul Festivali\'nde Tüm Biletlerin Tükendiği Gece

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali İstanbul Festivali'nde 16 Ağustos akşamı Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne alırken tüm biletler tükendi.

Semicenk ve Yıldız Tilbe, Festival Park Yenikapı'da binlerce kişiyi yoğun duygular eşliğinde bir yolculuğa çıkardı.Semicenk'le Başlayan Gecede Önce Duygular Kabardı

Festivalin sahnesine ilk çıkan isim Semicenk oldu. Seyirciyi etkisi altına alan sesiyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, geniş bir dinleyici kitlesini bir araya getirdi. "Düşer Aklıma", "Herkes Gibisin" gibi hit parçalarını seslendiren Semicenk, sahnede geçirdiği süre boyunca izleyicilerle yoğun bir duygusal bağ kurdu.

Sözleri kadar bakışlarıyla da sahneye anlam katan genç sanatçı, kimi parçalarıyla kalabalığı hüzünlü bir derinliğe taşırken, kimi şarkılarda da tempoyu yükselterek sahneyi daha canlı hale getirdi. Dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarla Semicenk, gecenin ilk bölümünde festival alanının ruhu oldu.

Yıldız Tilbe ile Coşku ve Duygu Zirveye Çıktı

Semicenk'in ardından sahneye çıkan, Türk müziğinin ikonik ismi Yıldız Tilbe, Festival Park Yenikapı'ya adım attığı anda tüm alanı sarıp sarmalayan bir enerjiyle geceyi devraldı. "Delikanlım", "Vazgeçtim", "El Adamı", "Kandıramazsın Beni" ve "Aşk Laftan Anlamaz ki" gibi klasikleşmiş şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, sesi ve yorumuyla adeta zamanın ötesine geçti.

Kendine has tarzı, dansları ve seyirciyle kurduğu samimi diyaloglarla geceye damgasını vuran Yıldız Tilbe, sahnedeki her anıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Duyguların coşkuya, gözyaşlarının dansa karıştığı anlarda, sahne ile seyirci arasındaki mesafe adeta yok oldu. Gecenin finaline doğru tempoyu bir kez daha yükselten sanatçı, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Yıldız Tilbe geçen seneki İstanbul Festivali rakamlarının üzerine çıkarak, kendi rekorunu bir kez daha kırmayı başardı.

Festivalde Final Poizi, Çakal ve Blok3'ün

İstanbul Festivali'nin son günü sahne sırasıyla Poizi, Çakal ve Blok3'te olacak. Çakal'ın 100 kişilik dans ekibiyle sahne alacak olması beklenirken Blok3 de sürpriz bir gösteri hazırlıyor.