İstanbul Festivali\'nde Yıldız Yağmuru Tam Gaz; "Mela Bedel", "Motive" ve "Sertab Erener" Coşturdu

Mela Bedel ve Sonrasında Motive Sahnedeydi

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Mela Bedel, İstanbul Festivali sahnesine enerjik bir başlangıç yaptı. "Bölüm Sonu" albümünden sevilen parçalarını güçlü vokali ve sahnedeki samimi duruşuyla seslendiren sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Özellikle seyircinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlar, festivalin unutulmaz kareleri arasına girdi.

Ardından sahneyi devralan rap müziğinin yükselen yıldızı Motive, yüksek tempolu performansıyla festival alanını adeta bir açık hava kulübüne çevirdi. Hitlerinin yanı sıra sahne enerjisi ve interaktif tavırlarıyla da binlerce kişiyi coşturan ödüllü rapçi, finalde alkış fırtınası eşliğinde sahneyi devretti.

Sertab Erener, Büyüledi

Eurovision birincimiz, Türkiye'nin en güçlü seslerinden Sertab Erener, sahneye adım attığı andan itibaren festival alanında bambaşka bir atmosfer yarattı. Zengin repertuvarı ve sahnedeki zarafetiyle izleyicileri adeta büyüledi.

Yeni Şarkısını İlk Kez İstanbul Festivali'nde Seslendirdi

Konserin en özel anlarından biri ise 10 Eylül'de çıkacak olan, sözleri Paptircem'e, bestesi Said Furkan Karaca ve Emre Kula'ya ait yeni şarkısı "Böyledir Benim Ayrılıklarım"ı ilk kez seslendirmesiydi. Seyirciler bu sürprizle hem şaşırdı hem de şarkının duygusuna kendini kaptırdı. Geceye damga vuran bir diğer an ise, Selin ile sahnede birlikte söyledikleri, Selin'in ilk albümde yer alan düetleri "Son Damla" ile gerçekleşti. İkili, sahnede yarattıkları enerjiyle izleyenleri mest etti. Sertap Erener bir sonraki düetinin Paptircem ile olacağını duyurdu.

Güçlü baladlar, sahne tasarımı ve orkestranın muhteşem uyumu… Her şey bir araya gelerek gecenin atmosferini zirveye taşıdı. Finalde ise binlerce kişi alkışlarla bu unutulmaz performansı selamladı.

Dopdolu Bir Festival

Festival kapsamında 14 Ağustos'ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgâr tüneli ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunuyor.

17 Ağustos akşamına kadar devam edecek festivalde herkes müziğin, sporun ve eğlencenin kalbine davetli…