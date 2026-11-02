İzmir Kültür Yolu Festivali 9 günlük kültür sanat maratonunu tamamladı - Son Dakika
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İzmir Kültür Yolu Festivali 9 günlük kültür sanat maratonunu tamamladı

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İzmir Kültür Yolu Festivali 9 günlük kültür sanat maratonunu tamamladı
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İzmir Kültür Yolu Festivali, 24 Ekim-1 Kasım'da 9 günlük programını tamamladı. Kentin farklı noktalarındaki konser, sergi, tiyatro ve atölyeler sanatseverleri ağırlarken çocuklar son gün oyun, keşif ve spor etkinlikleriyle eğlendi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali sona erdi. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyeler, İzmirlileri kültür ve sanatın farklı alanlarıyla buluşturdu.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 9 günlük kültür sanat maratonu tamamlandı. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından festival kapsamında son kez sahnelenen IV. Murat operası, Osmanlı tarihinin önemli dönemlerinden birini sahneye taşıdı. A. Turan Oflazoğlu'nun librettosunu yazdığı, Okan Demiriş'in bestelediği eserde Sultan IV. Murat'ın yaşamı ve iktidar yılları müzik ve dramatik anlatımla sanatseverlere aktarıldı. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Grup 210 konserinde Anadolu halk kültürüne ait türküler Anadolu Rock yorumuyla seslendirildi. Geleneksel halk ezgilerini farklı müzik anlayışıyla dinleme fırsatı bulan katılımcılar, Anadolu'nun müzikal zenginliğini modern tınılarla deneyimledi. Aynı mekanda Atacan Kesman tarafından gerçekleştirilen Klasik Gitar Resitali'nde Mozart, Chopin ve Vivaldi gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra klasik gitar için yazılmış seçkin parçalar seslendirildi.

SERGİ VE ATÖLYELER SANATSEVERLERİ FARKLI SANAT DİLLERİYLE BULUŞTURDU

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Sevinç Bayraktar Sanat Atölyesi'nde açılan 'İzmir Baskı-Resim Grubu Sergisi' baskı ve resim sanatının farklı anlatım biçimlerini bir araya getirdi. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Volkan Acar eşliğinde gerçekleştirilen Kaligrafi Atölyesi'nde ise katılımcılar, güzel yazı sanatının inceliklerini tanıdı. Harflerin biçim ve estetik açıdan ele alındığı çalışmada sanatseverler, kalem ve fırça kullanarak özgün yazı kompozisyonları oluşturmayı deneyimledi.

ÇOCUKLAR FESTİVALİN SON GÜNÜNÜ OYUN VE KEŞİFLE GEÇİRDİ

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde sahnelenen Bremen Mızıkacıları, çiftlikten ayrılarak kendi orkestralarını kurmak isteyen hayvanların macerasını çocuklarla buluşturdu. Müzik ve dansın eşlik ettiği oyunda minik izleyiciler, dostluk ve dayanışmanın önemini eğlenceli bir hikaye eşliğinde keşfetti. Aynı sahnede sergilenen Panda Pufi oyununda ise cesur tavşan Pufi'nin arkadaşlarını korumak için Aslan'a karşı verdiği mücadele anlatıldı. Çocuklar, hikayeye eşlik ederek arkadaşlık, dayanışma ve özür dilemenin önemini eğlenceli bir sahne deneyimiyle öğrendi. Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'nde düzenlenen EtnoSpor etkinliğinde çocuklar okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi geleneksel spor ve oyunları deneyimledi. Çocuk Köyü'ndeki panayır çadırları, şişme oyun alanları, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar ve çeşitli yarışmalar da minik ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşattı. ASELSAN Çocuk Şenliği'nde ise çocuklar bilim, teknoloji, sanat ve keşif odaklı etkinliklere katıldı. Tekno Macera Tırı'ndaki uygulamalarla bilim ve teknolojiyi eğlenerek tanıyan minikler, öğrenme ve keşfetmeyi bir araya getiren deneyimler yaşadı.

İzmir'deki programını tamamlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Antalya'da devam ediyor. 31 Ekim'de başlayan Antalya Kültür Yolu Festivali, 8 Kasım'a kadar konserler, sergiler, sahne gösterileri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: DHA
Kültür SanatTurizmİzmirSporSon Dakika

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