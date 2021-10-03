İzmir ve Aydın'dan 350 bisikletçi, Germencik'te buluştu - Son Dakika

İzmir ve Aydın'dan yaklaşık 350 bisikletçi, geleneksel olarak düzenledikleri etkinlik kapsamında Germencik ilçesine bağlı Selatin Mahallesi'ndeki 800 yıllık anıt çınar ağacının altında bir araya geldi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında düzenlenen yarışta dereceye girenlere hediye ve plaket verildi.

Öndeş, burada yaptığı konuşmada, organizasyona katılanlara teşekkür etti.

Efes Bisiklet Topluluğundan Onur Pınar, 7 yıldır bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Buradaki amaç 800 yıllık anıt çınarın altında buluşmak. Geleneksel olarak da menümüz, kuru fasulye, pilav, tatlı bu şekilde yıllardır sürüyor. Yaklaşık 350 kişi birleşiyoruz. Bu konuda Germencik Belediye Başkanına ve personellerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz ise bugün 90 kişilik bir grupla, Aydın ve ilçelerinden buraya geldiklerini ifade ederek, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.