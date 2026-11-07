Kahta'da Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf velileri için okuma buluşmaları başlattı - Son Dakika
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Kahta'da Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf velileri için okuma buluşmaları başlattı

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Kahta\'da Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf velileri için okuma buluşmaları başlattı
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Adıyaman Kahta'da Yavuz Selim İlkokulu, okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla 1. sınıf velilerine yönelik Maarif Veli Okumaları projesini başlattı. Aylık kitap buluşmalarının ilkinde Doğan Cüceloğlu'nun Geliştiren Anne Baba kitabı tahlil edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve velilerin çocuk eğitimi konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla "Köklerden Geleceğe: Maarif Veli Okumaları" projesi hayata geçirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında, özellikle ilkokul 1. sınıf velilerine yönelik kitap okuma ve değerlendirme buluşmaları düzenlenecek.

Proje koordinatörü Sınıf Öğretmeni Şerif Yetkin, projenin eğitim sürecini okul sınırlarının ötesine taşıyarak aile ve toplumla bütünleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Koordinatör Yetkin, "Eğitimi yalnızca okul sınırları içerisinde değil, aile ve toplumla bütünleşen dinamik bir ekosistem olarak ele almak, okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerimizin gelişim süreçlerini pedagojik ve değerler odaklı bir yaklaşımla desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

Projenin ilk buluşmasında Doğan Cüceloğlu'nun "Geliştiren Anne Baba" adlı kitabının tahlili gerçekleştirildiğini ifade eden Yetkin, aylık olarak düzenlenecek veli buluşmalarında her ay farklı bir kitabın okunarak birlikte değerlendirileceğini kaydetti.

Velilerin kitaplar üzerinden fikir alışverişinde bulunacağı buluşmalarla çocuk eğitimi, öz farkındalık, değerler bilinci ve rehberlik konularında bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Koordinatör Yetkin, projenin ilçedeki diğer eğitim kurumlarına da örnek teşkil etmesini temenni ederek, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Yavuz Selim İlkokulu yönetimine ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Doğan CüceloğluKültür SanatAdıyamanEğitimKahtaYaşamSon Dakika

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