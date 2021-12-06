Üye Girişi
Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı - Son Dakika

Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı

06.12.2021 11:08
Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal ortamda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal ortamda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Doğal otlanma özellikleriyle lezzet ve aroma bakımından diğerlerinden ayrılan Kandıra hindisi, yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında bulunuyor.

İlçenin verimli bahçe ve meralarında mısır, buğday ve kekikle doğal beslenen hindiler, yeni yılı evlerinde karşılamayı planlayan vatandaşlardan rağbet görüyor.

Nisan ayında yumurtadan çıkan ve bir aylık bakımın ardından açık araziye salınan hindiler, aralıkta kuru yolumla kesimi yapıldıktan sonra kargoyla müşterilere gönderiliyor.

"Hindiler doğada börtü böcekle besleniyor"

Kırsal Gebeli Mahallesi'nde yaşayan hindi yetiştiricisi Uğur Efe, AA muhabirine, ailesinin babaannesi öncülüğünde 50 yıldır hindi yetiştiriciliği yaptığını, son 10 yıldır işi kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

Hindi yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Efe, nisanda 10 gram olarak yumurtadan çıkan hindilerin aralık ayına kadar 11-12 kilograma kadar ulaştığını kaydetti.

Efe, hindileri doğal ürünlerle beslemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Hindiler, doğal ortamı çok seviyorlar. İlk bir ay sıcak ortamda bakıyoruz, ondan sonra araziye çıkarıyoruz." dedi.

Hindilerin çoğunlukla bahçe ve meralarda börtü böcek yiyerek beslendiğini dile getiren Efe, takviye olarak da buğday, arpa ve mısır verdiklerini aktardı.

"Siparişler bu yıl erken başladı"

Yetiştirildiği ortam itibarıyla Kandıra hindisinin lezzetiyle öne çıktığına dikkati çeken Efe, "Şu an bizde 300-350 civarı hindi var. Bu sezon satışlar erken başladı. Her yıl 10 Aralık gibi başlardı, bu yıl biraz erken başladı. Sanırım ayın 20-25'ine kadar elimizde hindi kalmayacak." diye konuştu.

Efe, uzun yıllardır bu işle uğraştıkları için büyük ve sadık müşteri portföyüne sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kandıra hindisi ünlü olduğu için buraya geldiklerinde bizi buluyorlar. Hindi verdiğimiz oteller, restoranlar da var. İstanbul, Ankara, İzmir ve civar illerden sipariş alıyoruz. Genelde temizlenmiş istiyorlar ama canlı isteyenler de oluyor, onlara da veriyoruz. Uzak şehirlerden isteyenler beni arıyorlar. Yolup temizliyoruz, güzelce paketledikten sonra kargoyla gönderiyoruz. Yine yakın illerdeki müşterilerimiz bir gün önceden arıyorlar. Aynı gün hazırlıyorum, ertesi gün gelip alıyorlar. Bu sene fiyatlar biraz arttı ama fırsatçılık yapmadık, çok aşırı bir artışa gitmedik. Bu yıl 7-8 kiloluk hindiler 250 liradan, 11-12 kilo olanlar 400 liradan satılıyor."

"Yılbaşında hindi yemek isteyenler geç kalmasınlar"

Henüz 6 aylık olduğu için hindilerin oldukça lezzetli olduğunu anlatan Efe, "Ama dişi hindi daha lezzetlidir. Canlı şekilde alacak olanlar hayvanın ibiğinin kırmızı ve tüylerinin parlak olmasına, dinç görünmesine dikkat etmeli." tavsiyesinde bulundu.

Efe, vatandaşların yılbaşında pişirecekleri hindileri şimdiden alıp dondurucuda bekletebileceklerini dile getirerek, "Yılbaşında hindi yemek isteyenler, bu lezzeti bilenler geç kalmasınlar." dedi.

85 yaşındaki babaanne Halise Efe ise hindi işini yıllardan beri yaptıklarını belirterek, bakımlarına elinden geldiğince yardım ettiğini söyledi.

Hindiler küçükken bakımının biraz zor olduğunu ama büyüyünce kendilerini idare ettiklerini anlatan Efe, yapacak başka işi olmadığından gün içerisinde hindileri sevip onlarla ilgilendiğini kaydetti.

Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı
Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı
Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı
Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı
Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı

Yılbaşı, Kocaeli, Kandıra, Hindi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru 11:25 Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru
Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor 11:22 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı 11:18 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' 11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü 11:11 Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var 10:53 Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak? 10:12 Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak?

Son Dakika Haberleri
11:24 Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''
11:14 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!
10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu!         
11:27
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var         
11:18
Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!         
11:15
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:35:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement